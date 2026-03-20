謝婷婷7個月大囝囝正面首曝光！混血Brooklyn Milne網球場撐媽媽

謝霆鋒胞妹謝婷婷的7個月大混血囝囝Brooklyn Milne首度正面曝光，戴著啡色Cap帽坐在網球場邊專注觀看媽媽打球的可愛模樣瞬間融化網民的心。這位星二代寶寶眼大大嘴細細，完美遺傳父母優良基因，精靈表情令人忍不住想多看幾眼。