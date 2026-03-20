謝婷婷7個月大囝囝正面首曝光！混血Brooklyn Milne網球場撐媽媽
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謝霆鋒胞妹謝婷婷的7個月大混血囝囝Brooklyn Milne首度正面曝光，戴著啡色Cap帽坐在網球場邊專注觀看媽媽打球的可愛模樣瞬間融化網民的心。這位星二代寶寶眼大大嘴細細，完美遺傳父母優良基因，精靈表情令人忍不住想多看幾眼。
網球場邊Brooklyn Milne首度露面
謝婷婷現任外籍男友Mathew日前在社交平台分享一段溫馨影片，7個月大的Brooklyn Milne戴著啡色Cap帽坐在網球場地上，小手扶著欄杆專注地觀看媽媽謝婷婷打網球。影片中可見這位混血小王子眼睛圓滾滾，嘴巴小巧精緻，最後還轉身對著鏡頭展露燦爛笑容，模樣十分討人喜愛。Mathew在貼文中寫道「7 months of Mini Mat」，顯示對兒子的寵愛之情。
謝婷婷淡出幕前專心育兒
自從淡出演藝圈後，謝婷婷將重心完全轉移到家庭生活上，專注享受與兩名子女的親子時光。她不時在社交平台分享家庭生活點滴，但甚少公開囝囝的正面照片，今次難得曝光Brooklyn Milne的可愛模樣，立即引起網民熱烈討論。謝婷婷去年7月誕下Brooklyn Milne後，與現任外籍男友Mathew組成四口之家，生活幸福美滿。
完美基因遺傳獲網民激讚
Brooklyn Milne的可愛外貌在網上瞬間爆紅，網民紛紛留言大讚「眼大大嘴細細十分可愛」、「完美遺傳了父母的優良基因」、「融化人心」等。不少網民表示被這位混血小王子的精靈表情深深吸引，認為他將來必定是個小帥哥。謝婷婷作為謝霆鋒的胞妹，本身已擁有優秀基因，加上外籍男友的混血優勢，Brooklyn Milne的高顏值完全在意料之中。
圖片來源：Instagram@jennifertsetingting資料或影片來源：原文刊於新假期