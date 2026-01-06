謝安琪入行21年千字文悼宏福苑摯友亡母 兩個月前約定成空 感觸時間不等人
謝安琪憶述摯友母親羅太英雄事跡
在這篇感人肺腑的長文中，謝安琪詳細描述了摯友LoLo的母親羅太的偉大人格。她形容羅太作為單親媽媽，獨力撫養兩個子女長大成人，「佢喺我心目中好了不起，面對生活壓力仍一力擔當，永遠正能量滿滿，而且說話好幽默風趣，係一位超額完成嘅好媽媽，亦係我哋後輩眼中拼命為家庭奮鬥嘅英雄。」Kay更透露羅太本名叫「老英」，人如其名像天空中威嚴自信的老鷹，每當見到天空有鷹飛過，就會想起這位帶給她力量的人。
LoLo帶傷處理母親身後事展現堅強
謝安琪在文中特別讚揚摯友LoLo面對喪母之痛時展現的堅強態度。她寫道LoLo「秉承咗羅太嘅堅強，係一位非常樂於分享正能量嘅事業女性，佢唔會對難關妥協，待人處事光明磊落不拖泥帶水，係我哋朋友之間嘅光。」過去一個多月來，LoLo在極度悲痛的情況下，仍然沉穩地處理各種繁複的文件和程序，以及與母親的告別儀式。Kay透露LoLo昨日告訴她已經處理好所有事情，還提醒她們要珍惜生命和時間，「因為時間唔等人，我哋要把握每一分每一秒，好好活着好好愛着。」
兩個月前約定成空令Kay深感遺憾
文中最令人心酸的部分，是謝安琪透露兩個月前曾答應羅太，完成馬來西亞巡迴演出後就回來與她飲茶聚舊。可惜一場無情大火令這個溫馨約定永遠無法實現，Kay感慨地寫道「可惜而家已經冇咁嘅機會，呢一個遺憾亦都令我更加明白，時間真係唔等人。」這份深深的遺憾讓她更加珍惜與身邊人相處的每一刻，也成為她在入行21周年這天發文的重要原因。
謝安琪從摯友經歷領悟生命意義
面對摯友遭遇如此重大打擊，謝安琪從LoLo的應對態度中獲得深刻啟發。她寫道「Lolo嘅說話同佢面對難關嘅態度，令我更加相信每個人活着都有自己嘅意義，無論幾艱難、幾多挑戰，我哋都要堅持，選擇做自己人生中最想做嘅事，選擇成為自己最想成為嘅人，活出生命最美好嘅意義。」Kay特別提到LoLo將對母親的愛和思念好好安放在心裡，同時記住母親的話努力回到生活軌道，在最難過的日子裡帶著傷痛迎難而上。
Kay盼分享力量鼓勵需要幫助的人
謝安琪在文末表達希望透過分享這個真實故事，為正在經歷困難的人帶來鼓勵和力量。她寫道「好想同大家分享呢份真切嘅力量，因為我相信人與人之間就係咁奇妙，我哋嘅故事雖然各有不同，但係情感卻係互通。」Kay認為每個人的生命都有不同的意義、節奏、溫度、寬度、深度和態度，因此更應該珍惜彼此的不同，多一些包容、理解和關心。她希望這個分享能為需要力量的朋友帶來一點鼓勵、一份溫柔和一個擁抱。
網民留言支持Kay正能量分享
謝安琪這篇感人長文發布後，立即引起大量網民關注和留言支持。不少粉絲留言表示「Kay姐的文字好有力量」、「睇到都喊咗，珍惜身邊人真係好重要」、「LoLo同羅太都好堅強，向佢哋致敬」。也有網民分享自己的經歷，表示「我都有類似經歷，真係要把握時間同屋企人相處」、「生命無常，要好好愛身邊嘅人」。Kay的正能量分享在社交媒體上廣泛流傳，不少人表示被她和LoLo的友誼以及面對逆境的態度所感動。