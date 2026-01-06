謝安琪入行21年千字文悼宏福苑摯友亡母 兩個月前約定成空 感觸時間不等人

謝安琪在入行21周年這個特別日子，突然在社交平台發布千字長文，悼念摯友母親在宏福苑大火中罹難的痛心事件。這位48歲歌手情緒激動地分享與小學死黨LoLo的深厚友誼，以及對方母親羅太在火災中離世的沉痛經歷，令無數網民為之動容。Kay在文中透露兩個月前曾答應羅太完成馬來西亞巡演後回港飲茶，可惜這個約定永遠無法兌現，讓她深刻體會到「時間真係唔等人」的殘酷現實。