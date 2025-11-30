謝安琪童年家園宏福苑大火 多位舊鄰居離世 深夜吐心聲極難過
歌手謝安琪今日在社交平台發文，對昨日宏福苑大火事件表達深切哀悼，透露多位舊相識在火災中離世。她形容宏福苑是自己成長的家園，對於熟悉的鄰居在意外中喪生感到無比沉重，字裡行間流露出難以言喻的悲傷情緒。
謝安琪深夜發文悼念舊鄰居
謝安琪在IG中寫道：「宏福苑是我成長的地方，昨日的火災帶走了多位我認識的鄰居，心情非常沉重。」她表示自己從小在宏福苑長大，對這個屋苑有著深厚的感情，看到熟悉的面孔在意外中離世，內心感到極度難過。謝安琪更透露，其中一些離世者是她從小認識的長輩，平日經常在屋苑內碰面打招呼。
童年回憶與家園情懷難以割捨
謝安琪在文中回憶起在宏福苑度過的童年時光，形容那裡承載著她許多珍貴的成長回憶。她提到小時候經常在屋苑的遊樂場玩耍，與鄰居小朋友一起成長，那些熟悉的面孔如今卻在火災中永遠離開。謝安琪表示：「每次回到宏福苑都像回到家一樣溫暖，但昨日的意外讓這份溫暖變成了永遠的痛。」她又透露，即使成名後搬離宏福苑，仍會定期回去探望舊鄰居，沒想到這次竟成了永別。
網民紛紛留言安慰表達同情
謝安琪的發文引來大批網民留言安慰，不少粉絲表示理解她的心情，紛紛留言「節哀順變」「願逝者安息」。有網民寫道：「Kay姐加油，相信天堂的鄰居們都會保佑你」，亦有人分享類似經歷表示感同身受。部分網民更讚揚謝安琪沒有忘記舊鄰居的情義，認為她是一個有情有義的好人。不少留言都希望謝安琪能夠盡快走出陰霾，同時為火災中的死傷者祈福。
圖片來源：IG@kaytse資料或影片來源：原文刊於新假期