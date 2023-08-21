46歲謝安琪遇上44歲官恩娜 久未露面仍然靚爆！

官恩娜2015年與法籍老公結婚，先後誕下一子一女，之後她淡出娛樂圈做全職媽咪，將所有時間心機放在家庭上。近日謝安琪在IG STORY上載一張合照，相中有老公張繼聰，仲有官恩娜激罕現身，超索外形完全不似44歲！