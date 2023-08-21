46歲謝安琪遇上44歲官恩娜 久未露面仍然靚爆！
謝安琪官恩娜激罕重聚
46歲謝安琪在IG STORY上載一張3人合照，並表示：「互相吹噓協會會員 靚到爆燈官恩娜」，其後官恩娜亦有晒合照回覆：「It was lovly to see you guys again! It’s been more than 8 years I think…」原來兩位已經咁多年冇見，一見返已經係兩孩之母，不過兩位同樣保樣得宜，keep得勁好呀！
46歲謝安琪 VS44歲官恩娜
3位私下非常熟絡，張繼聰亦曾經作過歌給官恩娜。唔少網民大讚久未露面的官恩娜仍然靚爆！「44歲無走過樣」、「官恩娜正好多」、「官恩娜老咗仲正過以前」、「雖然應該有用filter 但以生過bb嘅女人嚟計真係keep得好好 無論身材定樣貌」。
官恩娜結婚7年湊「好」字
官恩娜與中法混血醫生老公非常恩愛，今年2月，官恩娜以英文發帖慶祝結婚七周年：「十三年前之後你和我，十三年後有我們和小朋友。他們說沒有人是完美的，但你對我來說是最完美的老公。我只想告訴你，你的出現，是我生命中發生的事中，最美好的事！」當年二人經快速約會結緣，經過多年相處後，終拉埋天窗，官恩娜老公除了是名牌大學出身，家族也超富有。
狂迷強吻官恩娜十秒判入獄
官恩娜於大溪地出生，兩歲時隨家人移居香港，父親從事珠寶生意。2006年，官恩娜遇過一件膽戰心驚的狂迷事件。事緣當年她出席電台舉行的中秋晚會，被一男子箍着頸部，強吻近10秒。官恩娜事後嚇到喊，表示驚到到難以反應，只能呆站台上，驚到全身抖震。最後她決定報警，最終狂迷於同年11月17日被判入獄兩個月。
官恩娜曾面癱患難見真愛
官恩娜於2014年突然患上貝爾氏麻痹症，令半邊臉肌肉癱瘓，一度連進食和說話都有困難。體貼入微的醫生男友在她病發後馬上帶她去看腦科醫生，從旁悉心照顧，才能讓她於兩個月內康復。二人患難見真情，2015年結婚，同年剖腹誕下6.7磅兒子，2018年再添一女Aurelie。
官恩娜老公家底豐厚
官恩娜老公是中法混血醫生，家底十分豐厚，不但擁有愛爾蘭皇家內外科醫學院執照，更出身於英國倫敦大學碩士，學歷一流，家族於法國更有萬呎別墅。官恩娜一家所居住的豪宅也不簡單，她曾於IG不小心將豪宅的內部曝光，豪宅擁巨型大廳，開揚景觀，內部裝修不算豪華，但從照片上就能看的出，兩人將裝修的重點都放在孩子身上，讓小孩子有足夠的地方玩耍。
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