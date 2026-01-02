叱咤2025｜謝安琪憶方大同情緒失控淚灑後台 自爆6度爆肺連呼吸都出問題

叱咤樂壇頒獎典禮向來是歌手們展現實力的戰場，但今年謝安琪憑《50/50》奪得「專業推介叱咤十大」第二位時，卻在後台淚灑當場，哽咽憶起已故好友方大同。這位堅強女歌手更自爆6度爆肺的驚人經歷，連呼吸都出現問題，最近更因病入院留醫，直至一個多星期前才出院。究竟是什麼讓這位實力派歌手如此動容，背後又有什麼不為人知的心路歷程。