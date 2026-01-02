叱咤2025｜謝安琪憶方大同情緒失控淚灑後台 自爆6度爆肺連呼吸都出問題
謝安琪台上自爆陷入中年危機
謝安琪在台上領獎時坦言，《50/50》這首歌在幾年前開始製作時，自己正陷入一些人生危機，不停自我懷疑。她在後台接受訪問時透露「我幾年前開始做，陷入40幾歲對自己前路唔知點行，好多情緒同自我質疑，自己一個人時就會好哀傷，好想將呢種感受記低，唔知係咪年紀問題，但我相信唔止我一個。有時有啲嘢好唔開心講俾人知，對方未必幫到你，但有人分擔，為你分擔嘅人都會得到力量。」這番真情流露的話語，道出了不少中年人面對的困惑和掙扎。
憶起方大同時淚如雨下無法自控
最令人動容的一幕，是當謝安琪提起已故好友方大同時，雙眼瞬間通紅，淚如雨下。她回憶製作《50/50》期間，自己身體不好時常咳嗽，跟方大同聯絡時大家都是咳來咳去的狀態。她透露方大同是入行後第二位好朋友，首位是老公張繼聰，二人的話題都圍繞音樂。當她提到《50/50》推出時已經無法再跟方大同WhatsApp時，更是情緒崩潰，哽咽說道「我……唔知呀！有好多感受！人生有啲嘢好難過，好似首歌咁唔知前面係點。」
自爆6度爆肺連呼吸都有問題
更令人震驚的是，謝安琪透露自己的左肺曾爆過四次，近兩、三年連右肺也爆過兩次，總共6度爆肺。她坦言多次爆肺令她唱歌、呼吸、跑步做運動都有問題。早前更因病入院留醫，直至一個多星期前才出院，當她提到自己的情況時，更哭到一度要暫停訪問。她說「我企喺台上心情好複雜，我最近真係病咗入醫院，失聲，自己把聲好難聽。出院咗一個星期，不停針灸去開聲。因為我公司就只係出咗一首歌，如果得獎我唔能夠唱就好對唔住同事……」
獨立公司出歌不容易感到複雜
作為獨立音樂人，謝安琪坦言以自己一間小公司全年只出了一首歌，能得到大家支持並獲得獎座是很開心的事，因為以獨立公司去做音樂實在不容易，對她來說是很大的鼓勵。但她同時表示心情很複雜，因為在上台領獎時，感覺到方大同在她身邊。她又指早前到馬來西亞開演唱會，要一個人唱足2小時，對多次爆肺的她大感吃力，事前要做很多準備工作。
感受到方大同仍在身邊給予力量
儘管方大同已經離開，但謝安琪表示仍感覺到他的存在，每次很想問他問題時，都感覺到對方的答案，只是大家再不能見面。她又想起方大同當時一星期才可以錄幾句歌詞也可以出專輯，每當想起他時都很有力量。她回憶同期新人時表示，跟方大同、側田、王菀芝、衛蘭等常有聯絡，會互相關心大家，「嗰年新人係互相支持到今日」，並提起跟方大同的約定，只要對方推出歌曲，大家會互相到音樂平台購入對方的作品以示支持。