謝安琪狂奶重出江湖 重溫32A到D變幻史
謝安琪（Kay）近日冒住寒冷天氣，以一身透視Deep V裝現身戶外記者會活動，大晒深長事業線，她笑言就是因為天氣太凍，所以要令個氣氛「Hot啲」！其實Kay自05年出道以來身材一直受到高度關注，特別是她由初出道時的32A，變成現在的36D豪乳，令人稱奇，更因此一度被指同變形金剛一樣，有一對「變形狂奶」！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_liu、新傳媒照片庫、《殭》截圖
謝安琪 無懼寒風Hot爆見MIRROR
謝安琪日前出席於昂坪市集舉行的叱咤樂壇頒獎禮活動時，穿著一件透視超Deep V裝，晒出久違的事業線，成功艷壓全場，奪去不少MIRROR的「峰」頭。Kay笑言是就是因為天氣太凍，所以要令個氣氛「Hot啲」，又指其一身性感打扮已經給老公張繼聰過目，Kay笑指老公自己個胸比她更大，所以對她個胸「冇乜反應」，只係擔心天氣太凍，會凍親Kay個喉嚨。
笑言：好多人問我凍唔凍
Kay在社交網亦有分享自己當日的靚相，並留言：「多謝903嘅安排，讓我哋一班新舊朋友聚首一堂，久違嘅熱鬧，大家都好開心。BTW，我會盡快學識擺MIRROR嘅手勢。 #尋日好多人問我凍唔凍 #我同佛仔都覺得見到MIRROR即刻青春 #青春就係充滿熱誠熱情 #所以唔凍」
重溫謝安琪K奶變幻史：由 32A 變 36D
謝安琪自05年出道以來頗有爭議，未婚懷孕、爆肺停工、傳因政治立場被封殺，事業運波動，但其身材卻一直受到高度關注，尤其產子之後身形變得更誘人，屢獲網上巴打封為J圖女神。
飾演史上最大包殭屍
2016年Kay拍TVB劇集《殭》飾演殭屍藍夢南，跟龐應天（關禮傑）戰鬥一幕，穿白色貼身長袖衫嘅夢南唔止好打得，而且大包上圍更睇到觀眾眼凸！而夢南戰敗後被關起來，瞓低雙手被綁呢幕，不倒巨胸更令人嘖嘖稱奇，肯定係史上最大包殭屍！
對於劇中一幕穿白色緊身毛衣時，身材激凸成網民熱話，謝安琪坦言當時穿了承托力較強嘅內衣，先有咁大包效果，但就冇諗過大家會留意！