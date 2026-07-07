31歲陳冠希舊愛Cammi坐私人飛機睇世界盃 公屋出身如今生活奢華程度曝光

現年31歲的謝熙婷（Cammi，前名謝芷蕙）近日再度更新社交平台，大曬坐私人飛機飛往美國拉斯維加斯的奢華旅程，更分享多張性感自拍。這位當年因與陳冠希舌吻照流出而爆紅的少女，如今已華麗轉身成為生活極盡奢華的網紅，其「貴婦級」日常再次令網民嘩然。