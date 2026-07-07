31歲陳冠希舊愛Cammi坐私人飛機睇世界盃 公屋出身如今生活奢華程度曝光
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現年31歲的謝熙婷（Cammi，前名謝芷蕙）近日再度更新社交平台，大曬坐私人飛機飛往美國拉斯維加斯的奢華旅程，更分享多張性感自拍。這位當年因與陳冠希舌吻照流出而爆紅的少女，如今已華麗轉身成為生活極盡奢華的網紅，其「貴婦級」日常再次令網民嘩然。
謝熙婷坐私人飛機飛拉斯維加斯大曬頂級享受
從謝熙婷上載的照片可見，她坐在私人飛機內寬敞的皮革獨立沙發上，擺出精緻姿勢，將一雙修長美腿縮在椅子上。機艙內的木紋平枱上擺滿精緻餐點，盡顯頂級享受。她亦分享了多張性感靚相，身穿米白色蕾絲低胸馬甲連衣短裙，大方展示傲人身材曲線，逆光全身照更完美勾勒出「S形曲線」與逆天長腿，身材比例令人驚嘆。
Cammi本人未有回應奢華生活資金來源
對於外界一直好奇其奢華生活的經濟來源，謝熙婷從未正面回應。她的社交平台簡介寫著「周遊列國也是一種工作」，似乎暗示其網紅事業已為她帶來豐厚收入。不過她一直未有公開交代背後的商業模式或合作品牌，只是持續分享出入五星級酒店、擁有過百萬名牌手袋及環遊世界的日常，令外界對她的財富來源充滿猜測。
16歲因陳冠希舌吻照爆紅出身公屋逆襲翻身
謝熙婷16歲時因與陳冠希的親密照片流出而一夜成名，其後曾以「𡃁模」身份活躍於娛樂圈。隨著𡃁模熱潮退去，她逐漸淡出幕前，轉型為社交平台網紅。出身公屋的她，多年來生活水平不斷攀升，經常在社交平台展示名牌手袋、豪車代步及私人飛機出行的奢華日常，從公屋少女搖身一變成為「人生贏家」，前後反差之大令人咋舌。
網民熱議身材比例質疑是否真人芭比
謝熙婷的最新照片引來大批網民圍觀討論，不少人對她的身材比例表示驚訝。有網民留言「腰細到唔似真人」、「真人版芭比」，亦有人質疑照片經過大量修圖。另一方面，更多網民將焦點放在她的奢華生活上，有人感嘆「公屋出身都可以咁」、「人生真係靠際遇」，亦有網民直接追問「到底邊個養㗎」，討論相當激烈。
圖片來源：IG@cbbheree、新傳媒照片庫資料或影片來源：原文刊於新假期