謝賢逝世｜一代巨星享年89歲 盤點10大神作 《千王之王》曾救TVB收視
1. 《999命案》（1956年）：憑一炮而紅 奠定影壇地位
謝賢1952年考入嶺光公司演員訓練班，正式踏上演藝之路。憑藉俊朗外形與瀟灑氣質，他很快在影壇嶄露頭角，1956年參演電影《999命案》後迅速走紅，自此奠定當家小生地位，成為香港影壇最具代表性的男演員之一，展開橫跨數十年的演藝生涯。
2.《殺出個黃昏》（2021年）：首奪金像影帝 84歲寫下傳奇
踏入晚年，謝賢依然堅持拍戲，2021年憑電影《殺出個黃昏》交出突破性演出，首次入圍香港電影金像獎最佳男主角，最終更一舉奪得影帝，成為歷屆最年長的金像獎最佳男主角得主之一。這座影帝獎項不僅為他超過半世紀的演藝生涯寫下最輝煌一頁，亦成為他留給香港電影的重要傳奇。
3. 《蕭十一郎》（1978年）：謝賢首部電視劇即做男主角
謝賢早年發跡於大銀幕並取得巨大成功，及至1978年首度接受電視台邀請踏足公仔箱接拍首部古裝武俠劇集《蕭十一郎》。他聯同當紅花旦李司棋與黃淑儀同台飆戲，第一套劇集便獲委以重任擔綱男主角，標誌著他正式由電影圈跨界進軍電視圈並迅速引起坊間強烈迴響。不少網民至今仍翻看片段並留言指：「四哥當年真係英氣逼人！」
4. 《天虹》（1979年）：夥拍鄭少秋汪明荃參演獲讚
翌年謝賢繼續挑戰長篇時裝劇《天虹》，與鄭少秋、汪明荃、鄭裕玲、陳百祥及任達華等一眾當紅影視紅星攜手合作。這套長劇播出後獲得極佳口碑，各路人馬強強對決讓觀眾目不暇給，同時奠定他在電視台站穩陣腳之基礎。觀眾均對其專業演出給予高度評價，為他往後接拍更多經典電視巨製鋪平道路。
5. 《千王之王》（1980年）：拯救電視台收視率
談到謝賢最具代表性之作必定是1980年播出之《千王之王》，當年電視台7點檔《輪流傳》收視失利慘遭對手打得落花流水甚至面臨腰斬。高層隨即傾全台之力打造此劇救亡，由王天林與王晶父子合力炮製，他聯同汪明荃及任達華等人傾力演出，成功收復失地重奪收視王者寶座。該劇後來更入選新加坡媒體評選20世紀華語100部經典電視劇10強之一。
6. 《萬水千山總是情》（1982年）：汪明荃合作創紀錄
兩年後他再次與皇牌監製王天林及汪明荃合作拍攝民初題材劇集《萬水千山總是情》，主題曲與插曲傳唱度極高至今依然家傳戶曉。當年該劇錄得平均50點驚人收視紀錄，成為電視台史上最高收視劇集之一，直到多年後才被《倚天屠龍記》及《新紮師兄》等作品打破。網民盛讚：「四哥喺入面著西裝真係型到裂！」
7. 《留住明天》（1988年）：拍畢重返大銀幕再出發
步入80年代尾聲，謝賢於1988年接拍時裝劇《留住明天》，劇中與陳庭威及龔慈恩等演員同台合演，為觀眾呈現出截然不同之角色設定。這套劇集播出後他便選擇暫時離開電視圈，重新返回大銀幕尋求電影事業突破，宣告其80年代輝煌電視生涯告一段落。觀眾當時對於他這項職業生涯決定感到驚訝。
8. 《千王之王重出江湖》（1996年）：60歲過檔拍神劇
令人震撼是1996年已經60歲之謝賢宣告重返電視圈，破格加盟亞洲電視並擔正演出神劇《千王之王重出江湖》。他飾演男主角中國賭神龍四，與米雪、葉童、劉松仁及宮雪花等實力派演員強強聯手，劇集火速成為全城熱話。業界將此劇評為該電視台史上最成功作品之一，並成為當時電視圈一時佳話。
9. 《情陷夜中環》（2005年、2006年）：兩輯劇集展現神級演技
踏入千禧年代謝賢一直奉行貴精不貴多之接劇原則，分別於2005年及2006年接拍《情陷夜中環》與《情陷夜中環2》。他在兩輯充滿豪門恩怨與商戰元素之劇集中均擔任核心主角，晚年依然活躍於公仔箱並交出極具層次感之專業演出。有資深傳媒人公開表示：「四哥每次出場都自帶強大氣場，完全壓倒同劇對手。」
10. 《賭城群英會》（2017年）：81歲高齡參演再度出山
到了2017年謝賢以81歲高齡再度出山，接拍由王晶監製並由佘詩曼及馬國明等人主演之《賭城群英會》。劇中他飾演隱世賭神向無名，千王始祖一出場便瞬間成為全劇焦點勾起無數觀眾集體回憶。他受訪時曾表示：「我都想知道現在能否拍得更出神入化，希望有突破，拍這種劇搵啱人啦！」
同場加映： 《法證先鋒IV》客串TVB劇集成電視圈告別作
謝賢生前最後一次在公仔箱亮相是2020年特別客串神劇《法證先鋒IV》，在劇中驚喜飾演龍兆天一角。雖然僅屬客串性質，但他舉手投足間依然散發出無法掩蓋之巨星魅力，這亦成為他在電視圈42年輝煌歲月之最終告別作。大批網民得知其死訊後紛紛湧入社交平台哀悼：「永遠懷念四哥，你永遠係香港影視界最閃耀巨星！」