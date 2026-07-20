謝賢逝世｜一代巨星享年89歲 盤點10大神作 《千王之王》曾救TVB收視

著名演員謝賢於今日（2026年7月20日）離世享年89歲，結束長達數十載璀璨奪目且充滿傳奇色彩之演藝生涯。他在電視圈打滾73年留下無數經典，當年更憑藉一部神劇成功拯救收視慘跌之電視台。回顧這位跨時代巨星9部神作，其精湛演技與破格形象背後隱藏一段震撼業界之歷史。