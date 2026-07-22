89歲謝賢離世爆《少林足球》零片酬傳聞 田啟文親揭當年選角簽約隱秘真相
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89歲資深影星謝賢於本月16日因肺炎病逝，連日來外界瘋傳他當年為撐周星馳而零片酬接拍神作《少林足球》。曾經參與該片製作兼資深演員田啟文昨日出席公開活動時，首度開腔推翻坊間流傳多年無酬演出說法。這位前輩當年一口答應接演終極大反派背後其實隱藏住一段鮮為人知豪邁內幕。
田啟文現身證實謝賢離世交代低調辦理後事經過
田啟文昨日出席活動被傳媒追問時證實謝賢確實在本月16日因肺炎與世長辭。家屬為遵從死者生前遺願決定將一切後事低調處理並已於20日在和合石火葬場完成火化儀式。田啟文透露最後一次與對方碰面是在香港電影金像獎頒獎典禮上，當時他親自上前恭賀對方勇奪終身成就獎及最佳男主角殊榮，兩人碰面時亦有談及昔日片場點滴。
親自澄清謝賢接拍《少林足球》無酬傳聞揭真相
針對連日來多篇報道指對方當年分文不取接拍《少林足球》，田啟文昨日受訪時嚴正澄清「完全沒有這件事」。他爆料指劇組當年的確有向對方送上一封極具象徵意義意頭利是，而這位影壇前輩接戲時態度極度爽快，當時僅僅略問一下角色背景設定便一口答應演出，雙方甚至連正式合約也沒有簽署便直接開機拍攝。
周星馳擲百萬片酬邀約致敬李小龍片段促成合作
回顧2000年籌備開拍階段，有指整個製作預算僅得10,000,000港元，但身兼導演與主演周星馳依然堅持開出1,000,000港元片酬力邀對方飾演大反派強雄。起初遭到婉拒後星爺再度帶同致敬一代宗師李小龍守門員試鏡片段親自登門拜訪。基於對已故摯友深厚情誼，他看完片段後深感受打動才促成這次世紀合作，拍畢後劇組曾再邀合作卻被他以一句「玩過便算」婉拒。
網民重溫《少林足球》經典對白慨嘆痛失傳奇
網上論壇及社交平台連日來湧現大量悼念帖文，大批影迷紛紛重溫他在片中霸氣說出經典對白神級場面。不少觀眾留言表示「當年強雄這個角色真是無人可以代替」、「多謝四哥留下如此精彩反派演出給香港電影」，同時亦有影迷引用周星馳悼念發文「舉觴白眼望青天皎如玉樹臨風前」，祝願這位一代影帝一路好走。
圖片來源：Viu1HK、《少林足球》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期