89歲謝賢離世爆《少林足球》零片酬傳聞 田啟文親揭當年選角簽約隱秘真相

89歲資深影星謝賢於本月16日因肺炎病逝，連日來外界瘋傳他當年為撐周星馳而零片酬接拍神作《少林足球》。曾經參與該片製作兼資深演員田啟文昨日出席公開活動時，首度開腔推翻坊間流傳多年無酬演出說法。這位前輩當年一口答應接演終極大反派背後其實隱藏住一段鮮為人知豪邁內幕。