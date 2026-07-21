89歲謝賢離世｜張柏芝突現心碎異動 前老爺生前1句評價惹鼻酸：對唔住佢哋！

昨日89歲影壇傳奇謝賢證實離世，前新抱張柏芝隨即在社交平台作出連串心碎舉動，不但將頭像轉為全黑，更連續發佈多段極度悲傷的限時動態。雖然她全程未有留下隻字片語，但種種低調哀悼的跡象徹底揭示了她對這位昔日長輩的深厚感情與萬分不捨。