89歲謝賢離世｜張柏芝突現心碎異動 前老爺生前1句評價惹鼻酸：對唔住佢哋！
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昨日89歲影壇傳奇謝賢證實離世，前新抱張柏芝隨即在社交平台作出連串心碎舉動，不但將頭像轉為全黑，更連續發佈多段極度悲傷的限時動態。雖然她全程未有留下隻字片語，但種種低調哀悼的跡象徹底揭示了她對這位昔日長輩的深厚感情與萬分不捨。
張柏芝社交平台突現悲痛異動
針對前老爺與世長辭的噩耗，張柏芝選擇以極度低調且哀傷的方式向對方作最後告別。她悄悄將個人社交帳號的頭像更換為全黑圖片，同時連續發布了數段限時動態，內容包含了莊嚴的耶穌神像以及全黑圖片。其中一段從車內拍攝公路景色的黑白影片更是引人關注，黑白交錯的窗外景緻配上了極度悲傷的背景音樂，明顯反映出她正因長輩的離世而情緒低落，難掩心中悲痛。
謝霆鋒悲慟證實噩耗急返港
作為兒子的謝霆鋒悲慟發文證實父親死訊，他向外界表示「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。」為了專心處理父親的後事，他目前已經全面暫停原定的所有工作行程，並緊急趕返香港陪伴家人度過艱難時刻。家屬方面預計將會遵從死者生前的遺願，堅決不舉辦任何鋪張儀式，選擇以低調且一切從簡的方式，送別這位叱吒影壇大半生的一代傳奇。
謝賢生前極疼愛三母子
回顧過去多年的家庭關係，這位影壇前輩與前新抱始終維持著相當良好的互動。即使在兒子與女方宣佈離婚之後，他也從未對女方口出惡言，反而多次在受訪時公開稱讚對方是「好新抱」，絕對力挺她對大兒子Lucas與細仔Quintus照顧得無微不至。他生前甚至曾感性地對外表示「對唔住佢哋三個」，字裡行間滿是對這三母子的疼惜與深切不捨。
演藝圈星友震驚發文悼念
這次突如其來的死訊瞬間令整個演藝圈感到相當震驚，大批圈中人士對於失去這位重量級前輩感到無比惋惜。不少星友在得知消息後，紛紛在各大社交平台上發文悼念，以文字表達對一代傳奇殞落的哀痛之情。雖然家屬選擇低調處理後事，但各界人士依然透過不同渠道送上最後的敬意，共同緬懷這位為香港影壇貢獻良多的巨星。
圖片來源：IG@cecilia_pakchi_cheung、微博資料或影片來源：原文刊於新假期