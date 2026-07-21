謝賢離世｜重溫「四哥」由來 親解黑超不離身真正原因
謝霆鋒突發布死訊震驚全城
昨日（20日）謝霆鋒及謝婷婷懷著無比沉痛的心情，於社交網正式對外公布89歲父親謝賢與世長辭的消息。這則突如其來的死訊讓無數圈中好友及影迷感到極度震驚與惋惜，各大媒體隨即鋪天蓋地報道這位一代巨星的生平點滴。回顧謝賢璀璨一生的星途，他的魅力與氣場絕對是香港娛樂圈中無法替代的獨特存在，而他身上的兩大謎團亦再次成為大眾熱烈討論的焦點。
揭開四哥霸氣稱號絕密真相
提起謝賢的名字，普羅大眾第一時間聯想到的絕對是「四哥」這個充滿江湖地位的尊稱。原名謝家鈺的他於1936年在廣州出生，由於在家中八兄弟姊妹裡排行第四，自幼便被親友喚作「四哥」。這個平凡的家族稱呼一直陪伴他入行，直到1980年無綫神劇《千王之王》橫空出世，他在劇中演活了風度翩翩且千術高超的「羅四海」一角。隨著角色紅遍大街小巷，劇內外所有人一律改口尊稱他為「四哥」，從此這個名字便成為他行走江湖的專屬霸氣代名詞。
謝賢親解黑超不離身真正原因
除了霸氣稱號之外，那副猶如標記般長年戴在臉上的黑色墨鏡，同樣是觀眾心中解不開的謎團。謝賢生前曾經親自為這個經典造型解畫，原來一切與他的超強電力有關。年輕時憑著一對「桃花眼」迷倒萬千少女的他被譽為「女人湯圓」，他生前曾笑著解釋：「年輕的時候，有老師說我眼睛裡有桃花，我戴墨鏡就是把豔遇遮起來，並不是眼睛有什麼眼疾，見不得人。」到了晚年時期，他亦坦白承認戴黑超是為了遮掩歲月留下的皺紋，務求時刻保持最完美的型佬狀態。他更曾霸氣揚言除了洗澡外連睡覺都會戴著，就連當年會見時任特首也堅持絕不除下這副招牌墨鏡。
網民湧入社交平台留言哀悼
面對一代傳奇人物驟然殞落，大批粉絲紛紛湧入社交平台留言表達不捨之情。整個網絡瞬間被洗版式的悼念字句淹沒，超過10,000名網民一面倒大讚他一生瀟灑不羈。不少忠實影迷悲痛留言表示：「四哥永遠係我心目中最型嘅千王之王」、「估唔到連四哥都走埋」、「由細睇佢啲戲大真係好唔捨得」。網民不僅重溫他昔日的精彩演出片段，更對他一生堅持型格帥氣的生活態度表達崇高敬意，慨嘆香港娛樂圈又少了一位極具代表性的巨星。