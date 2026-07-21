謝賢離世｜重溫「四哥」由來 親解黑超不離身真正原因

89歲的謝賢昨日（20日）突傳出離世噩耗，謝霆鋒與謝婷婷先後在社交平台悲痛證實父親死訊，消息瞬間震動整個華人娛樂圈。這位縱橫影壇數十載的一代傳奇巨星，除了留下無數經典影視作品，其標誌性的稱號與永不離身的墨鏡造型更是深入民心，背後隱藏的絕密真相如今終於徹底曝光。