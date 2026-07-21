謝賢離世｜重溫「四哥」由來 親解黑超不離身真正原因

最新娛聞
東方新地

廣告

89歲的謝賢昨日（20日）突傳出離世噩耗，謝霆鋒與謝婷婷先後在社交平台悲痛證實父親死訊，消息瞬間震動整個華人娛樂圈。這位縱橫影壇數十載的一代傳奇巨星，除了留下無數經典影視作品，其標誌性的稱號與永不離身的墨鏡造型更是深入民心，背後隱藏的絕密真相如今終於徹底曝光。

謝霆鋒突發布死訊震驚全城

昨日（20日）謝霆鋒及謝婷婷懷著無比沉痛的心情，於社交網正式對外公布89歲父親謝賢與世長辭的消息。這則突如其來的死訊讓無數圈中好友及影迷感到極度震驚與惋惜，各大媒體隨即鋪天蓋地報道這位一代巨星的生平點滴。回顧謝賢璀璨一生的星途，他的魅力與氣場絕對是香港娛樂圈中無法替代的獨特存在，而他身上的兩大謎團亦再次成為大眾熱烈討論的焦點。

揭開四哥霸氣稱號絕密真相

提起謝賢的名字，普羅大眾第一時間聯想到的絕對是「四哥」這個充滿江湖地位的尊稱。原名謝家鈺的他於1936年在廣州出生，由於在家中八兄弟姊妹裡排行第四，自幼便被親友喚作「四哥」。這個平凡的家族稱呼一直陪伴他入行，直到1980年無綫神劇《千王之王》橫空出世，他在劇中演活了風度翩翩且千術高超的「羅四海」一角。隨著角色紅遍大街小巷，劇內外所有人一律改口尊稱他為「四哥」，從此這個名字便成為他行走江湖的專屬霸氣代名詞。

謝賢親解黑超不離身真正原因

除了霸氣稱號之外，那副猶如標記般長年戴在臉上的黑色墨鏡，同樣是觀眾心中解不開的謎團。謝賢生前曾經親自為這個經典造型解畫，原來一切與他的超強電力有關。年輕時憑著一對「桃花眼」迷倒萬千少女的他被譽為「女人湯圓」，他生前曾笑著解釋：「年輕的時候，有老師說我眼睛裡有桃花，我戴墨鏡就是把豔遇遮起來，並不是眼睛有什麼眼疾，見不得人。」到了晚年時期，他亦坦白承認戴黑超是為了遮掩歲月留下的皺紋，務求時刻保持最完美的型佬狀態。他更曾霸氣揚言除了洗澡外連睡覺都會戴著，就連當年會見時任特首也堅持絕不除下這副招牌墨鏡。

網民湧入社交平台留言哀悼

面對一代傳奇人物驟然殞落，大批粉絲紛紛湧入社交平台留言表達不捨之情。整個網絡瞬間被洗版式的悼念字句淹沒，超過10,000名網民一面倒大讚他一生瀟灑不羈。不少忠實影迷悲痛留言表示：「四哥永遠係我心目中最型嘅千王之王」、「估唔到連四哥都走埋」、「由細睇佢啲戲大真係好唔捨得」。網民不僅重溫他昔日的精彩演出片段，更對他一生堅持型格帥氣的生活態度表達崇高敬意，慨嘆香港娛樂圈又少了一位極具代表性的巨星。

謝賢離世 四哥 謝賢（圖片來源：新傳媒資料庫）
謝賢（圖片來源：新傳媒資料庫）
謝賢 千王之王 （圖片來源：《天虹》）
（圖片來源：《天虹》）
謝賢 千王之王 （圖片來源： 《萬水千山總是情》）
（圖片來源： 《萬水千山總是情》）
謝賢 千王之王 （圖片來源： 《法證先鋒IV》）
（圖片來源： 《法證先鋒IV》）
謝賢 千王之王 （圖片來源：《千王之王》）
（圖片來源：《千王之王》）
謝賢 千王之王 （圖片來源：《情陷夜中環》）
（圖片來源：《情陷夜中環》）
謝賢 千王之王 （圖片來源：《賭城群英會》）
（圖片來源：《賭城群英會》）
謝賢 千王之王 （圖片來源：《殺出個黃昏》）
（圖片來源：《殺出個黃昏》）

資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 