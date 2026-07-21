謝賢逝世｜驚傳1億遺產分配流出！張栢芝兩子拿90%？林青霞意外被捲入
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89歲資深藝人謝賢日前因肺炎離世，震驚整個娛樂圈。隨著四哥瀟灑告別塵世，外界隨即將焦點轉向其估計高達100,000,000元的巨額遺產去向。網上突然瘋傳一份極具爭議性的財產分配方案，不但牽涉張栢芝兩名兒子，更將影壇天后林青霞捲入其中，背後真相令人始料不及。
驚爆謝賢億元遺產分配內幕
網上流傳的消息指出，謝賢名下擁有大量房產、股票、投資及版權，資產總值保守估計超過100,000,000元。傳聞指四哥生前已經立下遺囑，因為特別心疼前媳婦張栢芝多年來的付出，決定將高達90%的遺產全數留給兩名愛孫謝振軒與謝振南。至於親生子女謝霆鋒及謝婷婷，據稱只能平分餘下10%的財產。更有傳言言之鑿鑿地聲稱，這筆巨款已全權託付給多年好友林青霞代為保管，直至兩名孫子成年為止。
林青霞影迷會火速發聲反擊
面對這齣猶如豪門恩怨劇的誇張傳聞，林青霞官方影迷會「愛林泉」深夜在微博發表嚴正聲明，直接戳破這個荒謬謊言。影迷會明確指出林青霞與謝賢在整個演藝生涯中「從未合作過任何一部電影」，雙方根本沒有深厚交情，所謂代管遺產一事純屬子虛烏有。他們更點名批評多家率先散播謠言的媒體，直斥這種毫無查證的報導簡直是編劇級別的創作。
謝霆鋒遵從遺願低調辦後事
回顧這場令人惋惜的喪事，謝賢於本月十六日因肺炎不幸病逝。正在內地籌備演唱會的謝霆鋒，以及長居加拿大的謝婷婷接獲噩耗後，雙雙緊急趕返香港奔喪。兩兄妹隨後發表聯合聲明證實父親死訊，並表示會遵從四哥生前希望低調處理身後事的遺願。遺體最終沒有在殯儀館設靈或舉辦公眾致祭，而是直接在醫院殮房完成儀式後，於昨日早上移送粉嶺和合石火葬場進行火化。
網民狂轟無良媒體編劇級造謠
遺產謠言被極速拆穿後，大批網民紛紛湧入社交平台留言表達強烈不滿。許多粉絲對於有人利用逝者炒作感到極度憤怒，紛紛留言狠批「這些假新聞真的太離譜」、「連死人都要消費實在毫無底線」。同時也有不少理智的網民針對遺產分配傳聞提出質疑，直指「謝霆鋒自己都身家豐厚根本不需要爭產」、「四哥最疼愛兩個孫子也是人之常情」。這場鬧劇最終在影迷會的強硬澄清下迅速落幕。
圖片來源：新傳媒資料庫、微博、微博@張栢芝、大會提供、微博@林青霞資料或影片來源：原文刊於新假期