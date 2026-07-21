謝賢逝世｜驚傳1億遺產分配流出！張栢芝兩子拿90%？林青霞意外被捲入

89歲資深藝人謝賢日前因肺炎離世，震驚整個娛樂圈。隨著四哥瀟灑告別塵世，外界隨即將焦點轉向其估計高達100,000,000元的巨額遺產去向。網上突然瘋傳一份極具爭議性的財產分配方案，不但牽涉張栢芝兩名兒子，更將影壇天后林青霞捲入其中，背後真相令人始料不及。