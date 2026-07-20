一代紅星謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急停工返港親揭四哥終極遺願

一代紅星謝賢今日（20日）驚傳離世噩耗，享年89歲，消息瞬間震驚整個娛樂圈。正在內地籌備大型演唱會的兒子謝霆鋒接獲噩耗後立刻全面停工，緊急趕返香港處理後事，而謝賢臨終前向家人下達了一項極其低調的終極遺願。