一代紅星謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急停工返港親揭四哥終極遺願
謝霆鋒急返港處理四哥謝賢身後事
謝賢近年身體狀況屢現暗湧，曾多次傳出中風甚至癱瘓等嚴重健康危機，最後一次公開露面是今年四月於太平山頂喝咖啡，當時他出入已需依賴輪椅及柺杖代步。正在內地全力籌備七月下旬青島《Evolution Nic Live進化演唱會》的謝霆鋒，今日接獲父親病危消息後立刻放下所有工作安排，以最快速度低調趕回香港奔喪。長居加拿大多年的謝婷婷目前亦正緊急安排行程返港，陪伴父親走完人生最後一程。
謝霆鋒謝婷婷發悲痛聲明交代遺願
失去摯父的謝霆鋒與謝婷婷共同對外發布沉痛聲明，證實父親在家人的陪伴下安詳離世，並懇請外界給予家屬平靜空間渡過艱難時刻。謝霆鋒在其個人長文中特別提到父親一生奉獻影視娛樂，引述父親生前常說「the show must go on」來展現其對表演事業充滿熱愛。他同時呼籲大眾以樂觀態度面對這場離別：「所以大家如果想起四哥、想起我父親，不用哭，也不必太傷心，他會覺得那樣不夠瀟灑。我們只要把他那個永遠充滿魅力、充滿笑容的完美身影長留在心中，便足夠了。」
憑殺出個黃昏奪金像獎影帝創歷史
本名謝家鈺的謝賢自五十年代踏足娛樂圈以來，憑藉英俊瀟灑外貌迅速走紅成為首席小生，後來因參演經典劇集《千王之王》飾演羅四海一角而獲得四哥這個陪伴終生的尊稱。他縱橫演藝圈逾七十年屢創高峰，先於2019年獲頒第三十八屆香港電影金像獎終身成就獎，其後更在2022年憑藉電影《殺出個黃昏》勇奪第四十屆金像獎最佳男主角。當年他以85歲高齡登頂成為金像獎史上最年長影帝，為其漫長而傳奇演藝生涯寫下極具分量輝煌一頁。
大批網民湧入社交平台留言表不捨
隨著謝賢離世消息迅速傳開，網上各大社交平台隨即湧現海量哀悼帖文，大批觀眾對這位見證香港影視圈發展巨星殞落感到極度震驚與惋惜。眾多網民紛紛引用謝賢過往經典角色對白作致敬，有人留言表示「四哥永遠是香港最型男星沒有之一」，亦有觀眾被謝霆鋒呼籲不要流淚言論觸動，感慨寫下「四哥一生瀟灑連最後一程都如此有型實在令人敬佩」。粉絲群組內目前已發起重溫其生前代表作活動，以實際行動向這位陪伴多代香港人成長傳奇人物作最後告別。