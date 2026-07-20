89歲謝賢確定離世｜生前最後身影意外曝光 網民見真實狀況極震驚！
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89歲影壇巨星「四哥」謝賢今日確定離世，消息瞬間震驚整個華人娛樂圈。自從他憑電影奪得香港電影金像獎影帝寶座後，一直深居簡出休養身體，直到早前被幸運網民野生捕獲，意外留下了他生前最後的珍貴身影，當時真實的身體狀況終於全面曝光。
謝賢最後身影曝光山頂歎咖啡
今年四月底有網民在太平山頂一間咖啡店偶遇謝賢與友人聚會，這亦成為了他生前最後一次公開露面。當時四哥穿上暗紅色運動服搭配藍色長褲與長筒襪，戴上標誌性的黑色帽子及太陽眼鏡，腦後紥起招牌小馬尾。雖然出入需要依賴輪椅代步並以枴杖輔助，身形明顯比以往消瘦且臉頰微凹，疑似因牙齒脫落導致嘴部有輕微內縮，但他依然保持著極佳的時尚觸覺。面對途人禮貌要求合照，心情大好的他一口答應，全程面帶微笑且腰板挺直，毫無架子地展現出親民的巨星風範。
林家棟曾代為澄清中風傳聞
回顧四哥最後一次出席大型公開活動，是憑藉電影《殺出個黃昏》勇奪香港電影金像獎最佳男主角殊榮。當時他上台領獎時被發現走路姿勢略顯蹣跚，臉部出現些微歪斜，隨即引發外界對他中風的擔憂。當時陪伴在側的林家棟及後迅速為他澄清：「只是換牙才會嘴歪。」為了讓父親得到最好照顧，兒子謝霆鋒安排他入住海景豪宅，並聘請四名具備醫護背景的專業看護，以24小時三班制全天候照料起居飲食。雖然七月中旬內地曾瘋傳他病情惡化，當時一度被指是假消息，沒想到今日卻成事實。
網民極度不捨湧入留言區悼念
四哥離世的消息傳出後，大批網民及影迷感到極度震驚與不捨，紛紛在各大社交平台留言悼念這位一代巨星。不少人翻出他早前在山頂及中環置地廣場被偶遇的照片，紛紛留言表示「英姿颯爽帥氣」、「全位界都在偶遇明星，終於讓我去山頂的時候偶遇了謝賢！！」來懷念他的風采。許多粉絲大讚他即使年屆高齡且需要用柺杖，依然又潮又有型，完全可以媲美年輕人，那份慈祥溫柔的笑容，將會永遠留在每一位香港觀眾的心中。
資料或影片來源：原文刊於新假期