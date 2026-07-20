89歲謝賢確定離世｜生前最後身影意外曝光 網民見真實狀況極震驚！

89歲影壇巨星「四哥」謝賢今日確定離世，消息瞬間震驚整個華人娛樂圈。自從他憑電影奪得香港電影金像獎影帝寶座後，一直深居簡出休養身體，直到早前被幸運網民野生捕獲，意外留下了他生前最後的珍貴身影，當時真實的身體狀況終於全面曝光。