89歲謝賢離世｜12年前專訪揭與謝霆鋒真實關係：「我真係同佢唔係好熟」
謝賢生前受訪看透生死 揚言想挑戰極限
謝賢離世的消息令無數影迷感到惋惜，翻查他在2014年接受的專訪，當時他對生死早已看得很化。當年他憶述自己出道時一帆風順，更霸氣表示拍一部戲就能買一層樓，當時一棟四層物業只需60,000元，他甚至豪言如果一年拍十四部戲就能買下整條街。除了回顧輝煌的演藝生涯，他更透露自己從不被年齡限制，甚至揚言想去挑戰笨豬跳，直指如果在那裡離世會覺得相當過癮，展現出瀟灑不羈的人生態度。
謝霆鋒出世即搶盡風頭 爺爺大讚兩孫極具潛質
謝賢曾在受訪時憶述1980年正在拍攝劇集《千王之王》，突然接到老婆即將生B電話，隨即驅車趕往醫院，連帶片場四、五十名記者也緊隨其後。他笑言一推出初生謝霆鋒，全場記者瘋狂拍照，第二日新聞鋪天蓋地，更自豪地表示：「你話佢係咪一出世就比我紅吖！」他透露兒子兩歲出街時已經被途人當熟人狂錫，展現出無法阻擋星味，更笑兒子一出生就注定入行。對於兩個孫仔Lucas及Quintus，他同樣讚不絕口，直指Lucas面對鏡頭極具觸覺，而Quintus穿起西裝更是帥氣逼人。他更打趣地以「我諗佢唔係做我哋嗰味，可能媾女嗰味！」來形容孫兒的未來發展，同時坦言與謝霆鋒平時各有各忙，直認「我真係同佢唔係好熟」。
揭開與狄波拉離婚內幕 霸氣反擊花花公子傳聞
謝賢的感情生活向來多姿多采，但他對待愛情的態度卻異常豁達。在該次專訪中，他罕有提及1995年與前妻狄波拉分開的真正原因，當時謝霆鋒15歲，坦言兩人只是因為生活上的小毛病合不來，更直言離婚是一件很簡單的事。對於外界一直標籤他為花花公子，他極力否認並強調自己非常專一，更以一句金句總結自己的感情觀：「人可以風流，唔可以下流。」他表示與當時的女友CoCo相處了整整10年，證明自己絕對不是隨便的人。
憶父子檔拍攝《十二道鋒味》罕談孫兒
謝賢2014年曾與謝霆鋒遠赴西班牙拍攝節目《十二道鋒味》，那是父子倆自1985年日本之旅後罕有單獨外遊。他當時直言兩父子其實不算太熟，因為兒子自細在外國寄宿，大家一直習慣各有各玩，即使同住亦堅守不騷擾兒子休息原則。提及兩名孫仔Lucas及Quintus時，謝賢即笑逐顏開，大讚Lucas識得面對鏡頭與記者打招呼，更笑言Quintus穿起西裝超級靚仔，完全遺傳家族優良基因。
網民翻看珍貴訪問悼念 激讚一代巨星瀟灑人生
隨著謝賢離世的消息傳出，這段12年前的珍貴訪問再次成為網民討論的焦點。不少影迷回顧他當年受訪時的點滴，對於他與謝霆鋒之間「有需要嘅時候大家傾」的父子相處模式感到深刻。當年傳媒與大眾對於他與狄波拉離婚的消息感到極度震驚，但他那份「簽個紙咪離婚囉」的豁達態度，至今仍讓無數網民津津樂道。大批網民紛紛留言悼念這位一代巨星，認為他的一生完美演繹了何謂真正的瀟灑。