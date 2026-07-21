謝賢離世｜謝霆鋒傳16歲「賣身」代父還債 四哥生前親揭震撼真相

89歲謝賢（四哥）離世的消息由兒子謝霆鋒親自對外公布，震驚整個娛樂圈。作為備受矚目的星二代，謝霆鋒年僅16歲便簽下長約出道，多年來坊間一直盛傳他是為了替父親償還巨額債務而被迫「賣身」，而四哥生前其實曾親自開腔回應此事，背後真相終於全面曝光。