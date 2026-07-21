謝賢離世｜謝霆鋒傳16歲「賣身」代父還債 四哥生前親揭震撼真相
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89歲謝賢（四哥）離世的消息由兒子謝霆鋒親自對外公布，震驚整個娛樂圈。作為備受矚目的星二代，謝霆鋒年僅16歲便簽下長約出道，多年來坊間一直盛傳他是為了替父親償還巨額債務而被迫「賣身」，而四哥生前其實曾親自開腔回應此事，背後真相終於全面曝光。
謝霆鋒16歲入行簽下驚人長約
謝霆鋒身為頂級星二代，從小就注定在鎂光燈下成長，他在1996年僅僅16歲之齡便正式踏入娛樂圈。當年他與飛圖唱片一口氣簽下長達十年的合約，後來公司被英皇娛樂收購，這份長約在娛樂圈引起極大迴響。由於當時有傳謝賢投資生意失敗而陷入嚴重的財務危機，外界普遍認定謝霆鋒提早入行，就是為了幫父親填補資金缺口，從此背負起代父還債的沉重枷鎖。
謝賢生前親自推翻代父還債說法
面對困擾父子倆多年的代父還債傳聞，謝賢生前曾經在訪問中首度作出正面澄清，親自撕開這個流傳極廣的說法。他當時語氣堅定地向大眾強調：「霆鋒當年入行絕對不是為了幫我還債」。四哥坦言自己那個時候確實有涉足投資生意，但整體的財務狀況完全處於正常水平，根本沒有如外界所渲染般欠下無法償還的巨額債務，徹底推翻了兒子被迫為父還錢的悲情故事。
揭開英皇娛樂高價搶人背後內幕
既然並非為了還債，外界一直好奇為何謝霆鋒當年會簽下猶如「賣身」般的漫長合約。謝賢在訪問中進一步解開謎團，指出各大唱片公司其實是看中謝霆鋒身上無可替代的星二代光環，加上他本身具備極佳的走紅潛質，各大巨頭為了將這棵搖錢樹羅致旗下才爆發激烈爭奪戰。謝霆鋒入行後與英皇娛樂建立起深厚互信，雙方一合作便長達30年之久，憑藉自身實力與公司栽培，讓他多年來穩坐英皇娛樂一哥的寶座。
網民震驚賣身契背後真正原因
儘管謝賢已經親自把當年的真實情況說得一清二楚，但這段充滿戲劇性的傳聞早已在公眾心中根深蒂固。多年來坊間與外界對於謝霆鋒「賣身救父」的討論從未停止，不少網民與大眾曾經留言慨嘆這份合約充滿無奈與辛酸。然而隨著真相大白，大眾才明白到當年那些所謂的被迫簽約，其實是唱片公司對一位極具潛力新星的肯定。這段由誤解交織而成的歷史，最終見證了謝霆鋒用實力證明自己的天王之路。
資料或影片來源：原文刊於新假期