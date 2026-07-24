89歲謝賢剛離世即爆遺產分配疑雲 英皇代發嚴正聲明稱有人造謠
網絡瘋傳謝賢身後事不實消息
謝賢日前與世長辭，一眾圈中好友與無數影迷皆感到無比惋惜，謝霆鋒及家人原本希望能低調處理父親後事。然而在昨日，各大社交平台突然湧現大量關於謝賢病因以及遺產分配方案的帖文。這批不知內情人士在網上大肆渲染，繪聲繪影地描述各項虛假細節，迅速引發大批網民跟風轉載。該等無端生事的操作不但扭曲事實，更衍生出各種針對謝霆鋒及其家人的侮辱與誹謗言論，令原本莊嚴肅穆的哀悼氛圍變質。
霍汶希代英皇娛樂及謝霆鋒發聲
針對網上越演越烈的謠言，英皇娛樂集團營運總裁霍汶希昨日隨即發文，並代表謝霆鋒發布嚴正聲明。聲明中強烈譴責有人捏造事實及公開發布惡意資訊，直指這種借逝者名義製造輿論的行為構成侵權。英皇娛樂明確要求相關人士「立即停止該等不實言論並刪除所有已發佈的不實言論及報導」。官方態度非常強硬，強調若仍有人執意散佈虛假資訊，公司及謝霆鋒將依法保留追究相關責任權利並「絕不姑息」。
謝霆鋒與謝婷婷連日承受極大壓力
謝賢縱橫影視圈數十年，早年曾參演無數經典影視作品如《千王之王》等，其瀟灑形象早已深入民心。謝霆鋒與謝婷婷作為星二代，自小在鎂光燈下成長，一家人的互動歷來都是大眾關注焦點。自從證實父親離世的消息後，兄妹二人連日來心情沉重，原意只祈求父親能安寧長存。如今卻在哀痛之際還要分神處理外界無端猜測，面對這種利用逝者名義博取流量的惡劣行徑，無疑對正在籌備喪禮的家屬造成極大困擾與精神壓力。
網民極度心痛家屬遭遇留言力挺
聲明曝光後迅速在各大討論區引發熱烈討論，網上風向亦瞬間逆轉。不少人對造謠者的行為感到極度憤慨，紛紛留言炮轟相關捏造事實的舉動。有網民氣憤表示「放過老人家啦，等四哥安息好嗎」，亦有人力挺謝霆鋒採取法律行動，直言「支持英皇告到底，造謠者太無底線」。大批粉絲在各個社交平台自發呼籲外界停止轉發未經證實的消息，認為逝者名譽與隱私必須受到基本尊重，希望大家能給予謝家一個安靜空間處理後事。