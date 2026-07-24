89歲謝賢剛離世即爆遺產分配疑雲 英皇代發嚴正聲明稱有人造謠

演藝圈傳奇巨星「四哥」謝賢日前離世，享年89歲，沒想到其身後事竟意外成為網絡風暴中心。網上突然瘋傳有關其病因與遺產分配的說法，令痛失父親的謝霆鋒與謝婷婷遭受二次傷害。英皇娛樂昨日緊急代表謝霆鋒發出聲明，背後揭露了一連串令人震驚的惡意造謠操作。