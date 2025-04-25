謝霆鋒演唱會｜盤點眾星high爆力撐！高海寧緊身衫動感跳唱騷有料身材
1. 謝霆鋒媽媽拉姑盛裝現身
謝霆鋒的母親拉姑昨晚現身支持愛子，悉心打扮以一身華麗造型亮相，非常搶眼。她與伴侶鬍鬚KONG一同到場，心情明顯愉快，於場內神采飛揚、表現興奮，更有觀眾笑問拉姑譚輝智第幾場做嘉賓！
2. 容祖兒嗌爆超投入
身為謝霆鋒多年的摯友，容祖兒今次捨棄休聲機會，情願「喊到失聲」都要撐場。她更在社交平台大晒與蔡卓妍等人的合照，直言被霆鋒的舞台魅力震懾，全晚感動又激動，形容霆鋒是她見過最好的男人之一，仲笑謝霆鋒冇唱《壞習慣》！
3. 蔡卓妍阿Sa又跳又唱
阿Sa與容祖兒一同現身撐場，兩人齊齊大嗌大唱，完全投入舞台氣氛。作為Twins成員的她，自出道以來與謝霆鋒亦有不少交集，今次明顯是以歌迷身份「入場」，見證偶像級男神的回歸。
4. 關智斌（Kenny）現身支持
一向與容祖兒、蔡卓妍等關係密切的關智斌，也有到場支持霆鋒，更被MIRROR成員Anson Kong捉實合照，足見現場氣氛熱烈，娛樂圈友情滿溢。
5.高海寧白TEE動感唱跳騷有料身材
高海寧昨晚身穿緊身白色露腰Tee，又跳又唱超級性感，期間更成功「合照」男神，她與莊思敏等人齊齊自拍留念，並在社交媒體分享感受，仲特別提到聽到《玉蝴蝶》等經典金曲時即時大合唱，秒變小粉絲。
6. 莊思敏粉色小背心超吸睛
與高海寧同行睇騷的莊思敏同樣在社交平台分享當晚盛況，現場拍照留念，仲在社交平台發文指：「滿滿的回憶，氣氛太高漲了」。
7. 蔡潔孖好友到場支持
另一TVB女神蔡潔就與圈中好友們結伴前往，同樣站在搖滾區睇得超投入！
8. MIRROR近半團現身 台下跟住大合唱
MIRROR當晚幾乎半團出動，Anson Kong、Stanley、Jer、Jeremy同Alton齊齊現身，明顯係以「粉絲mode」入場撐霆鋒。AK仲捉實關智斌影合照，笑容滿面，Stanley同Jer就全程投入，聽到金曲前奏即刻拍手認得出，Jeremy同Alton都忍唔住跟住大合唱。
9. 李幸倪Kenny忘我大合唱
同為英皇旗下歌手的Gin Lee，昨晚都同Kenny一齊在台下跟住大合唱，夠曬投入。
10. 洪永城夫妻檔現身
洪永城與太太梁諾妍齊齊撐場，夫婦檔現身，睇得超投入。
11. 沈震軒由頭跟唱到尾
沈震軒現場更直言每首歌都識唱，由頭跟唱到尾，投入程度幾乎與台上演出同步，誠意十足。
12. ViuTV一姐Hailey C興奮撐偶像
iuTV一姐Hailey C 陳俞希昨晚亦有現身支持謝霆鋒，她笑言今年演唱會剛好撞正自己生日，一班好友更驚喜為她「變出幾個謝霆鋒」搞氣氛，更有「自製版」巨型演唱會門票送贈，細緻程度連條款都專屬訂製，令她直言這個生日難忘又窩心。