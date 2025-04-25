謝霆鋒演唱會｜盤點眾星high爆力撐！高海寧緊身衫動感跳唱騷有料身材

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謝霆鋒時隔25年再在香港嘅演唱會，更震動整個娛樂圈。由容祖兒到Twins、由MIRROR到高海寧，圈中多位星級好友齊齊撐場，星光熠熠！

1. 謝霆鋒媽媽拉姑盛裝現身

謝霆鋒的母親拉姑昨晚現身支持愛子，悉心打扮以一身華麗造型亮相，非常搶眼。她與伴侶鬍鬚KONG一同到場，心情明顯愉快，於場內神采飛揚、表現興奮，更有觀眾笑問拉姑譚輝智第幾場做嘉賓！

謝霆鋒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

2. 容祖兒嗌爆超投入

身為謝霆鋒多年的摯友，容祖兒今次捨棄休聲機會，情願「喊到失聲」都要撐場。她更在社交平台大晒與蔡卓妍等人的合照，直言被霆鋒的舞台魅力震懾，全晚感動又激動，形容霆鋒是她見過最好的男人之一，仲笑謝霆鋒冇唱《壞習慣》！

謝霆鋒 （圖片來源：IG@yungchoyee）
（圖片來源：IG@yungchoyee）

3. 蔡卓妍阿Sa又跳又唱

阿Sa與容祖兒一同現身撐場，兩人齊齊大嗌大唱，完全投入舞台氣氛。作為Twins成員的她，自出道以來與謝霆鋒亦有不少交集，今次明顯是以歌迷身份「入場」，見證偶像級男神的回歸。

謝霆鋒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

4. 關智斌（Kenny）現身支持

一向與容祖兒、蔡卓妍等關係密切的關智斌，也有到場支持霆鋒，更被MIRROR成員Anson Kong捉實合照，足見現場氣氛熱烈，娛樂圈友情滿溢。

謝霆鋒 （圖片來源：IG@nicholasw）
（圖片來源：IG@nicholasw）

5.高海寧白TEE動感唱跳騷有料身材

高海寧昨晚身穿緊身白色露腰Tee，又跳又唱超級性感，期間更成功「合照」男神，她與莊思敏等人齊齊自拍留念，並在社交媒體分享感受，仲特別提到聽到《玉蝴蝶》等經典金曲時即時大合唱，秒變小粉絲。

謝霆鋒 （圖片來源：IG@sammkoling）
（圖片來源：IG@sammkoling）
謝霆鋒 （圖片來源：IG@sammkoling）
（圖片來源：IG@sammkoling）
謝霆鋒 （圖片來源：IG@sammkoling）
（圖片來源：IG@sammkoling）

6. 莊思敏粉色小背心超吸睛

與高海寧同行睇騷的莊思敏同樣在社交平台分享當晚盛況，現場拍照留念，仲在社交平台發文指：「滿滿的回憶，氣氛太高漲了」。

謝霆鋒 （圖片來源：IG@jacquelinchng）
（圖片來源：IG@jacquelinchng）

7. 蔡潔孖好友到場支持

另一TVB女神蔡潔就與圈中好友們結伴前往，同樣站在搖滾區睇得超投入！

謝霆鋒 （圖片來源：IG@jackykycai）
（圖片來源：IG@jackykycai）

8. MIRROR近半團現身 台下跟住大合唱

MIRROR當晚幾乎半團出動，Anson Kong、Stanley、Jer、Jeremy同Alton齊齊現身，明顯係以「粉絲mode」入場撐霆鋒。AK仲捉實關智斌影合照，笑容滿面，Stanley同Jer就全程投入，聽到金曲前奏即刻拍手認得出，Jeremy同Alton都忍唔住跟住大合唱。

謝霆鋒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
謝霆鋒 有網友唔小心認錯AK係馬國明，認真搞笑！（圖片來源：IG@_kisang_）
有網友唔小心認錯AK係馬國明，認真搞笑！（圖片來源：IG@_kisang_）

9. 李幸倪Kenny忘我大合唱

同為英皇旗下歌手的Gin Lee，昨晚都同Kenny一齊在台下跟住大合唱，夠曬投入。

謝霆鋒 Kenny同李幸倪齊齊唱住《玉蝴蝶》，因太忘一度「忘詞」，Kenny笑指「好彩入得返（首歌）」（圖片來源：IG@ginleeginlee）
Kenny同李幸倪齊齊唱住《玉蝴蝶》，因太忘一度「忘詞」，Kenny笑指「好彩入得返（首歌）」（圖片來源：IG@ginleeginlee）

10. 洪永城夫妻檔現身

洪永城與太太梁諾妍齊齊撐場，夫婦檔現身，睇得超投入。

謝霆鋒 （圖片來源：IG@inez_leong）
（圖片來源：IG@inez_leong）

11. 沈震軒由頭跟唱到尾

沈震軒現場更直言每首歌都識唱，由頭跟唱到尾，投入程度幾乎與台上演出同步，誠意十足。

謝霆鋒 （圖片來源：IG@sammysumchunhin）
（圖片來源：IG@sammysumchunhin）

12. ViuTV一姐Hailey C興奮撐偶像

iuTV一姐Hailey C 陳俞希昨晚亦有現身支持謝霆鋒，她笑言今年演唱會剛好撞正自己生日，一班好友更驚喜為她「變出幾個謝霆鋒」搞氣氛，更有「自製版」巨型演唱會門票送贈，細緻程度連條款都專屬訂製，令她直言這個生日難忘又窩心。

謝霆鋒 （圖片來源：IG@haileyc）
（圖片來源：IG@haileyc）
謝霆鋒 （圖片來源：IG@haileyc）
（圖片來源：IG@haileyc）

圖片來源：IG@yungchoyee、大會提供、IG@nicholasw、IG@sammkoling、IG@jacquelinchng、IG@jackykycai、IG@kisang、IG@vincychan、IG@ginleeginlee、IG@inez_leong、IG@sammysumchunhin資料或影片來源：原文刊於新假期

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