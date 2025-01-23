謝霆鋒演唱會前出新歌 親自作曲 前行不求同步 逆行堅守才是命途

謝霆鋒日前宣佈今年四月於香港啟德主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，成為首位於啟德主場館開show的亞洲歌手。除了演唱會，相隔四年，霆鋒今日（23日）推出全新廣東作品《逆行》，歌曲由霆鋒親自作曲，喬星填詞，曲風繼續個人的搖滾引力，貫徹不求大同的經歷。自出道以來，霆鋒就是「逆行」 的代言人，常人愛好的安穩，他偏要在不安下前行。