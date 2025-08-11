謝霆鋒杭州開騷「燒錢式」打造完美舞台 重溫《鋒味》自嘲：頭5年個個話我黐線

謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》內地巡迴首站日於杭州奧體中心體育場（綽號「大蓮花」）舉行，近五萬個座位全場爆滿。驟眼看去，舞台似是香港原裝搬到杭州，霆鋒指「錯晒」，「呢個舞台同香港嘅係兩個舞台，今次為大蓮花重新做咗一個進化舞台，我都服咗自己！」