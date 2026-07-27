喪父9日火速復工！謝霆鋒全黑登台唱到這句突崩潰頻頻拭淚 屏幕驚現謝賢手寫字跡

89歲父親謝賢於本月16日離世後，謝霆鋒強忍悲痛遵照遺訓迅速復工，前晚登陸青島舉行演唱會。他向來作風硬朗兼極少展露脆弱情緒，當晚卻以全黑造型登台獻唱揭開序幕。台上突發一幕感人畫面瞬間令全場氣氛逆轉，揭開這場演出背後最令人心酸真相。