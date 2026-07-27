喪父9日火速復工！謝霆鋒全黑登台唱到這句突崩潰頻頻拭淚 屏幕驚現謝賢手寫字跡
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89歲父親謝賢於本月16日離世後，謝霆鋒強忍悲痛遵照遺訓迅速復工，前晚登陸青島舉行演唱會。他向來作風硬朗兼極少展露脆弱情緒，當晚卻以全黑造型登台獻唱揭開序幕。台上突發一幕感人畫面瞬間令全場氣氛逆轉，揭開這場演出背後最令人心酸真相。
謝霆鋒青島演唱會披黑衣上陣強忍喪父悲痛
謝霆鋒於前晚（25日）在青島舉行《進化演唱會》，作為喪父後首度公開露面，整個舞台氣氛與過往截然不同。他一向酷爆登台獻唱，這次選擇以極度素樸嚴肅全黑打扮現身，全程神情難掩哀傷。在音樂響起前，台下觀眾已感受到周身散發出沉重壓抑感，儘管他努力維持專業態度演繹節奏強烈快歌，但每次鏡頭捕捉到特寫畫面，皆能隱約察覺其雙眼通紅，整體狀態顯得比平時更加憔悴與緊繃，完全顛覆往日風騷狂野舞台形象。
台上獻唱經典金曲突然情緒失控轉身頻拭淚
當晚最震撼一幕發生在演繹經典舊作《謝謝你的愛1999》期間，謝霆鋒一開口唱出第一句歌詞「說再見別說永遠，再見不是永遠」時，瞬間情緒崩潰。向來極少在公眾面前落淚的他，此時明顯哽咽並泛起淚光，隨後更舉起手頻頻拭淚，一度無法繼續唱下去。面對突如其來情緒缺口，當事人在台上未有作過多言辭解釋，轉身默默消化巨大悲痛並繼續將剩餘旋律唱完。
遵照父親謝賢生前遺訓火速復工展現專業
追溯這次火速復工背後因由，全因遵從亡父謝賢生前立下遺訓。89歲謝賢於本月16日與世長辭，當時謝霆鋒急忙趕回香港為父親打理一切身後事，期間一直保持低調未有公開受訪。為了堅守娛樂圈「The show must go on」專業精神，他強忍悲痛於7月23日即時返回內地重投工作軌道。其實開騷前夕，他在社交平台分享多張綵排照片並發文向歌迷預告「今晚見」。
屏幕播放手寫字跡引爆淚海網民留言表心痛
隨着演出臨近尾聲，現場大屏幕突然浮現出一段謝賢遺訓手寫字樣，將全晚悲傷氛圍推至最高潮。大批一直在台下支持粉絲見狀紛紛表示極度心痛，並於各大社交平台瘋狂洗版討論。有現場觀眾發長文感嘆：「謝霆鋒偷偷哭了，其實我也是，合唱時特別感慨感動。」亦有網民針對專業精神給予高度評價，直指「能夠在巨大打擊下堅持完成高水準演出絕對不容易」，眾人紛紛在各大社交平台發布帖文為台上偶像打氣。
資料或影片來源：原文刊於新假期