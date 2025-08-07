譚俊彥索妻泳照大騷逆天長腿 老公揭私下「極大反差」 網民激讚保養超好！

45歲視帝譚俊彥近日與家人到新加坡享受天倫之樂，太太任祉妍卻突然在社交平台大解放，激罕曬出一輯黑色一件頭泳衣照，Fit爆身材與逆天長腿完全唔似兩子之母，震撼網民！譚俊彥事後更親自回應，驚爆太太其實為人害羞，與鏡頭前大方自信的模樣有極大反差！