譚俊彥索妻泳照大騷逆天長腿 老公揭私下「極大反差」 網民激讚保養超好！
譚俊彥老婆新加坡池邊大解放 罕有泳照騷逆天長腿
視帝譚俊彥一家四口早前趁著暑假飛到新加坡旅行，太太任祉妍亦有在社交平台大派福利，分享多張旅行靚相。從相中所見，一家人在酒店泳池玩得不亦樂乎，而最吸睛的莫過於任祉妍本人的一輯泳衣獨照！相中她身穿一件頭黑色泳衣，雖然款式不算暴露，但完美突顯其纖瘦身材及零贅肉線條，一雙白滑長腿更是焦點所在，完全看不出已是兩位小朋友的媽媽，少女感十足，狀態Fit到漏油！除了個人照，她亦有分享與老公譚俊彥在池邊的甜蜜合照，羨煞旁人。
譚俊彥親解老婆唔使審批 驚爆愛妻私下超怕醜
太太任祉妍的性感泳衣照在網上引起討論，老公譚俊彥日前接受傳媒訪問時亦大方回應。他笑言太太分享靚相完全無需經他「審批」，只要她自己覺得靚就可以上載。譚俊彥更甜蜜地向傳媒透露太太的另一面，直指愛妻其實私底下相當害羞，與鏡頭前大方自信的模樣形成強烈反差。他表示：「佢覺得靚就得，其實佢好怕醜㗎！」這番愛妻宣言，不但沒有呷醋，反而充滿寵溺，可見二人結婚多年依然恩愛如初，實在是圈中的模範夫妻。
網民激讚：完全唔似生過！
任祉妍的泳衣照一出，隨即引來大批網民湧入其社交平台留言，反應幾乎一面倒地激讚！不少網民對她保養得宜的身材感到驚訝，大讚她充滿少女感。有網民留言：「呢個身材話係廿幾歲我都信！」、「完全唔似生過兩個小朋友，求保養心得！」、「譚俊彥真係識揀老婆，又靚又Fit！」、「對腳長到唔科學！」、「黑色泳衣好顯氣質，好靚！」留言區被讚美聲洗版，可見任祉妍的狀態確實令一眾網民為之驚艷。
譚俊彥太太任祉妍 為家庭甘願放棄事業
譚俊彥的太太任祉妍（Yann）曾是新加坡舞台劇演員，譚俊彥指太太任祉妍對他的演技很有要求，經常在他演戲時提出意見，對他助益良多。曾在03年轉戰內地的譚俊彥，2015年與新加坡舞台劇演員任祉妍結婚，先後誕下大女譚晴（Renee）同細仔譚杺（Rex）湊成「好」字。為爭取更多家庭相聚時間、亦都為父母狄龍、陶敏明更多機會享受湊孫樂，譚俊彥2016年決定簽約無綫，回港拍劇。
任祉妍 新加坡讀戲劇出身
原來譚俊彥的太太任祉妍出生在遼寧省大連巿，16歲時到北京讀了三年高中，之後到新加坡入讀南洋藝術學院（Nanyang Academy of Fine Art）戲劇系，據知她當時在校四年，每年都能取得獎學金，並以全系第一名的成績畢業，獲得最佳畢業生獎。
拍內地劇撻著
除了演出過多部舞台劇外，任祉妍又曾演出過內地電視劇《愛情面前誰怕誰》和《冰酒窩》，她和譚俊彥就是在2013年合演《冰酒窩》時認識，兩人在劇中演情侶，因而擦出愛火花，於2015年結婚，同年生下女兒。
奉女成婚無行婚禮
譚俊彥曾透露在拍攝《冰酒窩》時，由北京拍到天津，再到大連同新疆，之後再拍到溫哥華，差不多用了八個月的時間，見證了他和太太由相識到相愛的經過。他又直認兩人是奉女成婚，而得知任祉妍懷孕時，譚俊彥正在內地拍劇，因此兩人沒有舉行婚禮和度蜜月，只是簡單簽了紙註冊結婚。
留北京追求一年
譚俊彥憶述同太太拍《冰酒窩》時，有一次在新疆的滿天繁星下，見到太太一個人在蕩韆鞦，感覺非常浪漫。不過當時他向對方表白卻被拒絕，之後他以朋友關係繼續和對方相處，並留在北京生活了一年，好讓大家互相了解，最後任祉妍被他的誠意打動，終於和他在一起。
稱太太為最大後盾
婚後任祉妍放棄喜愛的演藝事業，陪著譚俊彥來港，專心相夫教女，到2017年再為譚俊彥誕下一子，湊夠一個「好」字。譚俊彥直言非常感激太太為家庭作出的犧牲，一直希望能夠彌補她，更指太太是他最大的後盾。