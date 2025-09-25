譚凱琪《俠醫》遭丁子朗追殺嚇到淚崩｜1.5分鐘戲拍足1日 陳豪激讚：叫佢喊隨時喊到

昨晚熱播劇集《俠醫》劇情進入高潮，譚凱琪（Zoie）飾演的穎茵因意外撞破丁子朗的驚天秘密，慘遭對方滅口式瘋狂追殺，場面極度驚心動魄！畫面中Zoie嚇到淚崩，更跑到鞋都甩埋，只能無助地躲在盆栽後抱頭痛哭，可憐模樣令觀眾完全代入，心都碎了。其神級演技不但獲網民激讚，更震撼到自己女兒爆喊，究竟這場戲背後有何辛酸？