譚凱琪《俠醫》遭丁子朗追殺嚇到淚崩｜1.5分鐘戲拍足1日 陳豪激讚：叫佢喊隨時喊到
昨晚醫院驚心逃亡 譚凱琪跑甩鞋淚崩
劇情講到，穎茵（譚凱琪飾）到醫院探望時，意外聽到世鏗（丁子朗飾）承認將淑歡（盧宛茵飾）推落樓梯的恐怖真相，隨即惹來殺身之禍。在醫院走廊的追逐戲中，Zoie將角色的驚恐無助演繹得淋漓盡致，全程焦慮失措，跑到連鞋都甩掉，狼狽地跌倒在地。她驚慌地躲在盆栽堆中，像開了水龍頭般淚如泉湧，聲音因極度恐懼而顫抖，演技自然又真實，令不少觀眾看得非常肉緊，大表心痛，完全感受到角色的絕望。
陳豪直播激讚譚凱琪：叫佢喊隨時喊到
譚凱琪的精湛演技，連同劇的視帝陳豪都開金口大讚。在劇組直播期間，陳豪直言被Zoie的喊戲深深感動：「Zoie個角色其實好難做，太多會好誇、太少又會唔夠。佢好努力，其實我覺得佢演出嚟都幾自然流露，我Feel唔到佢係演或者演得好辛苦，好有進步。」他更爆料指在拍攝現場：「真係叫佢喊、佢隨時喊到。」監製陳萍亦大讚Zoie交足功課，透露這場戲在酷熱天氣下拍攝，但Zoie每個鏡頭都投入爆喊：「佢喊咗好多次，佢每一個Take都交足戲，Even拍Back Shot佢都係流緊眼淚。」
譚凱琪女兒睇到爆喊 衝入直播攬實媽咪問究竟
這場追殺戲逼真到連譚凱琪自己的女兒都嚇親！由於媽媽被「追殺」的畫面太震撼，Zoie女兒在追劇時竟嚇到爆喊，更一度衝入直播現場，只為攬實媽媽求證安全。Zoie事後笑言：「佢見到丁丁襲擊我好驚，係都要攬住我；然後瞓覺嗰陣，佢又一路攬實我、問我點解畀人襲擊。」Zoie透露，這場僅1.5分鐘的追逐戲，劇組足足花了一整天拍攝，她更坦言跌倒的鏡頭NG最多次，因為既要跌得準確又要跌得逼真，幸好劇組有準備護膝，可見製作相當認真。
網民心痛譚凱琪演技大爆發 姊妹情同樣睇到眼濕濕
除了驚心動魄的逃亡戲，前一晚譚凱琪與張曦雯（Kelly）的姊妹情亦感動無數網民。劇情講述穎茵終於找到工作，含淚高呼可以賺錢照顧家人，Kelly飾演的妹妹感動得眼泛淚光抱緊家姐，場面溫馨。網民被兩姊妹的真摯感情打動，紛紛洗版留言：「姐妹倆感情好好哭，好感動」、「睇到我眼濕濕」、「雖然沒親口說妹妹我愛你，但相信穎琛一定感受到的」。就連丁子朗在直播時也大讚該幕戲：「你嗰場戲真係好可愛，好普通一場戲，你將佢變成好感動。」