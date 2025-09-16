俠醫｜譚凱琪做足功課演自閉角色 網民狠評演技太片面：抄阿佘

TVB劇集《俠醫》現正熱播，主演陣容包括陳豪、張曦雯及馬貫東等。劇中，譚凱琪飾演張曦雯的自閉症姊姊，為了演活角色，她事前特意作出充分準備，力求呈現角色的真實感。然而，她的演繹卻引起網民熱議，評價兩極；部分觀眾更批評她的表現過於刻意，直言猶如模仿佘詩曼於《十月初五的月光》中所飾演的花家姐。