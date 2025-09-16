俠醫｜譚凱琪做足功課演自閉角色 網民狠評演技太片面：抄阿佘
譚凱琪為自閉角色做足功課
譚凱琪在《俠醫》中飾演自閉症患者，為求演繹到位，她坦言事前花了大量心思做功課。她表示不但有參考韓劇，自己更曾翻看紀錄片，了解到自閉症有不同類型，有些較為安靜，有些則喜歡不停說話，而且往往會對某種事物特別執著。她的角色正是對顏色有強烈要求，生活上亦十分注重規律，例如進食必須按次序、將食物排放整齊，故她在拍攝時都盡量於細節中體現這些特徵。
認真到聯絡自閉症協會了解個案
此外，譚凱琪亦參考過多部有關自閉症的影集，並聯絡自閉症協會了解真實個案，再嘗試將部分情況融入角色之中。不過，她特別避免過於誇張的表現，例如大喊或拍地，以免角色與觀眾想像產生過大落差。她笑言演出過程頗具挑戰，尤其在說話節奏及表情掌握上，需要一邊拍攝一邊調整，以配合監製要求及角色年齡定位。
網民反應兩極 ：「抄阿佘演技」
不過，不少網民則認為譚凱琪的演出與佘詩曼在《十月初五的月光》中所飾演的「花家姐」相當相似，批評其自閉症演技過於片面。有觀眾直言：「我覺得佢完全係抄咗阿佘嘅演技，自閉症有好多種類，唔係一定係低B。」
亦有人指出：「自閉症係語言能力差啲，講嘢唔會咁流利，劇中咁多對白、鷹母式說話，反而似扮AI（機械人）；再者佢哋情感表達有限，唔會成日掛住阿妹。」甚至有激烈評論認為：「呀佘低智商得嚟可愛，但譚凱琪嘅演繹就令人好想打幾巴掌。」
重溫N個特殊角色、郭晉安靠阿旺奪視帝
高Ling演8歲心智兒童
高Ling在2022年《童時愛上你》挑戰飾演只有 8 歲心智的小童，絕對是演技考牌 之作。當年35歲的高 Ling 除了要演繹出小朋友的心智及行為，又要以 8 歲小朋友智商及心態扮 番大人，經常要在硬朗女強人與童真女孩之間切換。根據無綫釋出的官方宣傳片，高 Ling 女強人造型冷艷高傲，十足霸道女總裁；至於 8 歲小妹妹造型更是搶焦，其中戴 眼鏡、紮起噴泉頭的造型，再配以嘴扁扁表情及小朋友特有說話 Tone，絕對令人一見難忘。
郭晉安（丁常旺）《戇夫成龍》（2002年）/《阿旺新傳》（2005年）
「老婆仔～」郭晉安飾演的阿旺可算是繼鄭則士飾演的肥貓之後，成為最入屋的特殊角色，他先在《戇夫成龍》扮演天真可愛又搞笑的丁常旺。由於劇集大受歡迎，05年添食時裝版《阿旺新傳》，兩劇都令他登上視帝寶座，《戇夫成龍》更成為目前無綫電視史上第二高收視劇集（平均收視達到37點，最高達到46點）。
胡杏兒《流金歲月》(2002年)
42歲的幸福少奶奶胡杏兒已是三子之母，但網民仍很難忘她的「囧樣」，她在無綫劇集《流金歲月》飾演輕度智障的女孩丁善茵，雖不是女主角，但超級搶戲，也獲得唔少好評，她更以22歳之齡勇奪《萬千星輝賀台慶頒獎典禮》飛躍進步女藝員獎，亦獲「肥貓」鄭則仕激讚：「胡杏兒的演出好自然，值得獲獎！」
佘詩曼、周家怡《花花世界花家姐》（2011年）
其實今次高Ling要演8歲角色，真的有難度，即使係公認好戲的佘詩曼，11年前演出《花花世界花家姐》，演繹善良單純、只有10歲小孩智商的「花家姐」，一樣不被觀眾受落，批評她抄襲阿旺。相反，飾演花家姐好友哈皎皎的周家怡就被讚演得自然，喊戲尤其出色。
陳展鵬《笨小孩》（2007年）
不講不知，原來陳展鵬演過自閉患者，他在2007年亞視劇《笨小孩》中，飾演鮑起靜的自 閉症兒子。陳展鵬表示在亞視密集拍劇的5年磨練，最開心是可以有很多演出機會，能夠揣摩自己的角色和演繹方法，不用單靠模仿，令他更有空間建立一套自己的風格。
劉松仁《大時代》（1992年）
講起特殊角色當然要數《大時代》的劉松仁啦！他飾演的方進新，由一個聰明絕頂的股壇天才被丁蟹鄭少秋打到儍，更要叠報紙養家，但叠得差被老闆炒魷，之後松哥跪地求老闆「畀次機會」，這幕更是震動人心。松哥雖只得5集戲，不過都交足視帝級水平嘅演技！
鄭則仕《何必有我》（1985年）/《肥貓流浪記》（1988年）
Kent哥鄭則仕1985年自編自導自演電影《何必有我？》，飾演的「肥貓」深入民心，更憑此片奪得香港電影金像獎第五屆最佳男主角。Kent哥稱這角色是他從影以來最喜愛的，隨後他於1988年找來張曼玉等演員，拍攝續集《肥貓流浪記》，1997年為亞視主演《肥貓正傳》系列。
敖嘉年《魚躍在花見》（2011年）
無綫劇《魚躍在花見》不僅是張智霖和謝天華鬥chok，飾演呆萌「魚至寶」的敖嘉年也是此劇的亮點！他憶述自己從影以來飾演過的眾多角色之中，最特別、最印象深刻的一定是「魚仔」，他說：「係一個智障小朋友嘅角色，真係好難做所以好深刻，就算我𠵱家教演技訓練班，都會攞返呢個角色出嚟同佢哋分享。」