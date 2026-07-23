非份之罪｜譚凱琪含淚討債決裂20年前亞姐冠軍閨密 意外揭露秘婚兼申請破產內幕

譚凱琪在無綫新劇《非份之罪》中破格飾演揮霍無度拜金闊太，現實中卻因借出辛酸血汗錢而與相識20載前亞洲小姐呂晶晶對簿公堂。她昨日出席宣傳活動時首度開腔回應入稟申請前閨密及前監製鄧特希破產一事，意外將兩人隱秘夫妻關係公諸於世。這場涉及巨額金錢糾紛決裂風波，背後隱藏着令人唏噓連串殘酷真相。