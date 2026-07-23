非份之罪｜譚凱琪含淚討債決裂20年前亞姐冠軍閨密 意外揭露秘婚兼申請破產內幕

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譚凱琪在無綫新劇《非份之罪》中破格飾演揮霍無度拜金闊太，現實中卻因借出辛酸血汗錢而與相識20載前亞洲小姐呂晶晶對簿公堂。她昨日出席宣傳活動時首度開腔回應入稟申請前閨密及前監製鄧特希破產一事，意外將兩人隱秘夫妻關係公諸於世。這場涉及巨額金錢糾紛決裂風波，背後隱藏着令人唏噓連串殘酷真相。

《非份之罪》演貪錢妻子現實卻遇欠債

譚凱琪在即將播出單元劇《非份之罪》中飾演一名貪錢妻子，盡情揮霍劇中老公翟威廉財產，更因一次酒店住宿意外徹底改變人生軌跡。然而在現實生活宣傳活動上，她卻面臨截然不同沉重打擊。昨日她在荃灣出席劇集宣傳活動時，神情難掩落寞，首度向大眾親口證實已向高等法院遞交呈請，正式申請前無綫金牌監製鄧特希以及前亞洲小姐呂晶晶破產。案件目前已經排期於2026年9月開庭審理，昔日感情要好朋友如今只能透過法律途徑解決長達近兩年財務糾紛。

兩年追討無門受訪坦言感到極度痛心

譚凱琪受訪時坦言對於這場官司感到萬分無奈，透露當初完全是基於信任才伸出援手借出款項，沒想到對方竟然拖欠債務近兩年甚至一度失去聯絡。她強調整件事已經交由律師全權處理，並直言「每一分每一毫都係自己辛苦努力湊返嚟，老天爺唔會跌畀我」。她表示入稟前曾多次嘗試聯絡對方給予機會，但至今從未收到任何正面回覆，直指除了金錢損失之外更重要是失去了誠信。對於意外曝光兩人婚姻關係，她重申自己並非有意爆料，純粹只希望透過正常法律途徑討回公道。

呂晶晶與昔日閨密相知廿載最終情斷

譚凱琪與呂晶晶早年透過朋友介紹認識，雙方交情深厚，更曾被圈中視為無所不談好閨密。譚凱琪過去亦曾參演過鄧特希監製作品，三人之間原本建立著深厚互信基礎。如今因為一場金錢糾紛導致關係徹底破裂，譚凱琪在訪問結束後終於壓抑不住情緒，在後台回想起這段長達20年姊妹情誼時當場淚崩，需要工作人員遞上紙巾不斷拭淚。她感慨地表示「經一事長一智」，認為有時候出於好意幫忙最終卻深深傷害了彼此感情，甚至公開呼籲大家千萬不要隨便借錢給別人。

網民熱烈討論法庭相見狠批借錢不還

事件曝光後迅速引起廣大網民熱烈討論，不少人對於娛樂圈中好姊妹因財反目感到相當震撼。有網民在各大討論區留言力挺譚凱琪行動，直指「借錢唔還真係好無品，支持訴諸法律行動追討」，也有人對這對夫妻消失避債行為感到不齒，留言怒斥「平時出嚟扮闊綽原來爭人錢唔還仲要潛水」。同時部分網民將焦點放在意外曝光秘婚消息上，驚呼「原來佢哋結咗婚都無人知，今次真係為咗避債連底牌都掀出嚟」。

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（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：譚凱琪IG）
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（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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