非份之罪｜譚凱琪含淚討債決裂20年前亞姐冠軍閨密 意外揭露秘婚兼申請破產內幕
《非份之罪》演貪錢妻子現實卻遇欠債
譚凱琪在即將播出單元劇《非份之罪》中飾演一名貪錢妻子，盡情揮霍劇中老公翟威廉財產，更因一次酒店住宿意外徹底改變人生軌跡。然而在現實生活宣傳活動上，她卻面臨截然不同沉重打擊。昨日她在荃灣出席劇集宣傳活動時，神情難掩落寞，首度向大眾親口證實已向高等法院遞交呈請，正式申請前無綫金牌監製鄧特希以及前亞洲小姐呂晶晶破產。案件目前已經排期於2026年9月開庭審理，昔日感情要好朋友如今只能透過法律途徑解決長達近兩年財務糾紛。
兩年追討無門受訪坦言感到極度痛心
譚凱琪受訪時坦言對於這場官司感到萬分無奈，透露當初完全是基於信任才伸出援手借出款項，沒想到對方竟然拖欠債務近兩年甚至一度失去聯絡。她強調整件事已經交由律師全權處理，並直言「每一分每一毫都係自己辛苦努力湊返嚟，老天爺唔會跌畀我」。她表示入稟前曾多次嘗試聯絡對方給予機會，但至今從未收到任何正面回覆，直指除了金錢損失之外更重要是失去了誠信。對於意外曝光兩人婚姻關係，她重申自己並非有意爆料，純粹只希望透過正常法律途徑討回公道。
呂晶晶與昔日閨密相知廿載最終情斷
譚凱琪與呂晶晶早年透過朋友介紹認識，雙方交情深厚，更曾被圈中視為無所不談好閨密。譚凱琪過去亦曾參演過鄧特希監製作品，三人之間原本建立著深厚互信基礎。如今因為一場金錢糾紛導致關係徹底破裂，譚凱琪在訪問結束後終於壓抑不住情緒，在後台回想起這段長達20年姊妹情誼時當場淚崩，需要工作人員遞上紙巾不斷拭淚。她感慨地表示「經一事長一智」，認為有時候出於好意幫忙最終卻深深傷害了彼此感情，甚至公開呼籲大家千萬不要隨便借錢給別人。
網民熱烈討論法庭相見狠批借錢不還
事件曝光後迅速引起廣大網民熱烈討論，不少人對於娛樂圈中好姊妹因財反目感到相當震撼。有網民在各大討論區留言力挺譚凱琪行動，直指「借錢唔還真係好無品，支持訴諸法律行動追討」，也有人對這對夫妻消失避債行為感到不齒，留言怒斥「平時出嚟扮闊綽原來爭人錢唔還仲要潛水」。同時部分網民將焦點放在意外曝光秘婚消息上，驚呼「原來佢哋結咗婚都無人知，今次真係為咗避債連底牌都掀出嚟」。