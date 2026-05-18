離巢變富婆住千萬豪宅？譚嘉儀登台金裙藏不住「小巨肚」 吳業坤勁羨慕代網民發問 本人首度回應

現年37歲前TVB歌手譚嘉儀離巢後事業愈做愈旺，名牌手袋、海景豪宅、出海船P樣樣齊，連好友吳業坤都忍不住公開留言問她「點解你咁有錢」。昨日她出席慈善晚宴的表演片段曝光後，網民卻將焦點放在她意想不到的位置。