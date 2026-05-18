離巢變富婆住千萬豪宅？譚嘉儀登台金裙藏不住「小巨肚」 吳業坤勁羨慕代網民發問 本人首度回應
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現年37歲前TVB歌手譚嘉儀離巢後事業愈做愈旺，名牌手袋、海景豪宅、出海船P樣樣齊，連好友吳業坤都忍不住公開留言問她「點解你咁有錢」。昨日她出席慈善晚宴的表演片段曝光後，網民卻將焦點放在她意想不到的位置。
譚嘉儀香檳金低胸晚裝驚艷慈善晚宴
譚嘉儀昨日獲邀出席九龍樂善堂2026年度總理就職典禮暨晚宴，擔任表演嘉賓。她在社交平台分享的限時動態中，身穿一件香檳金色亮片低胸晚裝裙，設計大膽搶眼，胸前低胸剪裁配合超高側邊開衩，在台上走動時大騷美腿，盡顯玲瓏浮凸身材，獲不少粉絲大讚靚絕全場。
表演片段側面角度惹網民熱議猜測
不過在譚嘉儀分享的幾段表演片段中，有眼利網民卻將焦點放在她的腰腹位置。從側面角度觀察，穿上貼身剪裁晚裝的她腹部位置明顯隆起，與平時在社交平台分享的修長照片有頗大出入。網民紛紛留言猜測「係咪幸福肥」、「有冇好消息呀」，一時間懷孕傳聞甚囂塵上。譚嘉儀其後親自回應澄清：「只係烏低身嘅時候個肚睇落跳咗出嚟，假象嚟㗎」，又笑言「放心，如果有喜一定同大家講」，幽默化解風波。
離巢後搬入千萬海景豪宅生活大躍升
譚嘉儀自2025年宣佈離開効力多年的TVB後，以獨立歌手身份重新出發，近日更忙於為自資推出的首支個人單曲跑宣傳。工作以外，她近年被指「忽然富貴」，不時在社交平台大晒勞力士、Chanel、LV等名牌手袋，又經常出海玩船P、周遊列國度假。她更搬離大埔村屋，進駐烏溪沙一個價值千萬的無敵海景豪宅，一度成為影帝古天樂的鄰居，客飯廳極其闊落，露台正對一望無際的大海景。譚嘉儀事後曾澄清：「生活就冇跳過級」，又指自己並沒有傳聞中的跑車和遊艇，現居地方亦非高不可攀的奢華豪宅。
吳業坤公開留言問點解你咁有錢
儘管譚嘉儀多番低調回應，但其生活質素的躍升依然讓網民嘖嘖稱奇。連圈中老友吳業坤都忍不住在她的社交平台公開留言：「Why u so rich？（點解你咁有錢）」，引來大批網民起哄。有網民留言「離巢先係正確選擇」、「TVB真係留唔住人」，亦有人笑言「坤哥講出大家心聲」，更有粉絲表示「獨立發展反而搵到更多機會」。
資料或影片來源：原文刊於新假期