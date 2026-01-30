譚嘉儀2024演唱會被爆拖糧兩年 欠六位數歌酬收唔到 主辦方揀人出糧

《巨聲3》出道歌手譚嘉儀2024年首個演唱會本應成為事業高峰，豈料事隔年多竟爆出慘被拖糧醜聞！不但負責和音的音樂人收唔到錢，連身為演唱會主角的譚嘉儀都未收到六位數演出費，全部淪為苦主。更離譜的是主辦方負責人Jelly竟然「揀人出糧」，有人收到錢有人收唔到，仲夠膽繼續在圈中活躍替其他藝人工作，令一眾受害者怒火中燒。