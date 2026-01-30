譚嘉儀2024演唱會被爆拖糧兩年 欠六位數歌酬收唔到 主辦方揀人出糧
和音Kasey爆料主辦方人間蒸發
負責譚嘉儀演唱會和音工作的Kasey Pong日前在社交平台大爆拖糧內幕，指主辦方Two Ally Workshop一直拖欠團隊酬勞至今。她無奈表示：「主辦方Two Ally Workshop一直唔出糧，我哋團隊用過唔同嘅方法都搵唔到主辦人Jelly，佢好似人間蒸發咁，公司都搬咗。」更令人憤怒的是，Kasey發現這位拖糧的Jelly竟然仍在替DJ樂怡和姚子羚工作，但礙於兩位藝人與事件無關而未有打擾。她質疑：「點解Two Ally Workshop爭人咁多錢可以完全冇後果？我到而家都諗唔明。係咪每次爬人好多錢摺咗間公司之後就咩責任都冇？」
譚嘉儀慘成自己個唱苦主
作為演唱會主角的譚嘉儀，原來同樣是這次拖糧事件的受害者。她接受訪問時坦承：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到六位數演出費，完全無收過，我都係苦主。」由於當時她仍是TVB旗下藝人，演唱會合約由公司代為處理，但至今追討無果。譚嘉儀無奈表示：「一直我都有聯絡舊公司，佢哋都話有搵過主辦嘅人，但無回音。到我而家完咗約，都仲未收到條數。」她解釋一般演出合約都會訂明開騷當日或之前收取歌酬，但當時她全權交給公司負責，自己專心演出。
TVB追數無門法律程序都冇用
譚嘉儀透露音樂班底曾嘗試透過法律途徑追討，但遇上主辦方成立有限公司且惡意拖欠的情況下，最終都追討無門。她解釋：「法律上份約係舊公司同佢簽。要交返俾舊公司追。如果以法律程序追討，以我所知音樂班底已做過，如公司係有限公司，對方又有心唔俾係好難追到。尤其當間公司關閉。」譚嘉儀曾親自聯絡主辦方負責人Jelly追數，但對方由最初的拖字訣發展到完全已讀不回。她憤怒表示：「起初話過年就會有，我一直都唔係追自己嗰份先，係幫音樂班底追，但佢一路拖。之後打俾佢唔聽，留言不回。」
主辦方揀人出糧繼續合作有錢收
最令人憤怒的是，譚嘉儀透露主辦方竟然「揀人出糧」，有選擇性地支付部分人士的酬勞。她爆料：「聽聞有啲收到。以我所知佢係揀人出糧，會俾返佢會繼續合作嘅人。」這種做法明顯是為了維持與某些合作夥伴的關係，而犧牲其他工作人員的權益。對於拖糧的主辦人Jelly仍然活躍於演藝圈，繼續替其他藝人工作，譚嘉儀同樣感到不忿：「佢喺呢行仲好活躍囉！我都唔明白佢可以拖大家糧咁耐，仲可以喺呢行運作。」
譚嘉儀未試過被拖糧將繼續追討
經歷今次慘痛教訓，譚嘉儀表示往後合作會更加小心，但每次與不同單位的協議都有所不同，難以劃一處理。她坦言：「或者咁樣講啦，每次同唔同單位合作都有唔同嘅協議，好難話劃死一個格式，有啲客戶可能做嘢前都已經畀哂全數，所以都係睇每一次大家溝通磋商。」對於今次前所未有的拖糧經歷，譚嘉儀強調會繼續追討應得報酬：「至於今次事件，又真係未試過，又未去到經一事、長一智咁嚴重，當然我都會繼續追討返我應得嘅報酬。至於用咩方法，我都等忙完手頭上工作先再去諗。」