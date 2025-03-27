36歲離巢小花狂拍騎呢熱舞片 網民留言狠批尷尬兼核突！
譚嘉儀沙灘性感熱舞挨批
譚嘉儀近日在社交平台曬出身穿粉紅色露腰裝在沙灘跳舞嘅片段，片中不乏搔首弄姿和扭腰的性感動作，部分網民大讚其身材「Fit爆」兼具撩人魅力。不過唔少網民就毫不留情地批評，指譚嘉儀嘅舞姿「睇到好尷尬」，欠缺美感，甚至留言狠批：「身材唔靚跳舞欠缺美感，真心每次見你跳舞都想叫你專心唱歌」、「一係好好讀書，唔好發明星夢」、「好騎呢」。
譚嘉儀跟風拍片網民唔收貨
更甚者，上月饒舌天王Kendrick Lamar在超級碗中場表演帶來的熱門舞步《Not Like Us》風靡全球，譚嘉儀亦跟風翻拍並上傳至社交平台，卻再次掀起負評浪潮。網民紛紛留言炮轟：「自曝其『短』」、「真係好L尷尬」、「點解而家要搞到自己咁Cheap嘅？」、「真係好核突」，更有粉絲感嘆：「原本樣貌不錯，唱歌又好聽，點解唔專心唱歌？」認為她偏離了擅長的領域，令人感到可惜。
36歲譚嘉儀無預警爆喊宣佈離巢 1原因結束14年賓主關係
憑《超級巨聲3》入行的譚嘉儀，本月初上傳以「打開人生新的一頁」為題的千字文，宣佈將離巢效力14年的TVB，更爆喊感謝舊公司…
36歲譚嘉儀突然爆喊宣佈離巢
譚嘉儀在社交平台發布以「打開人生新的一頁」千字文，分享自己加入TVB 14年來的點滴感受。文中透露，她將以獨立歌手身份重新出發，意味著她將離開TVB及星夢娛樂，開啟個人事業的新篇章。譚嘉儀更上傳了一段短片，片中一開頭就喊住講：「正式完約喇，真係好唔捨得」
長文內容：
《打開人生新的一頁》 🌟
要離開一個熟悉的地方不容易 ‧‧‧
更何況是一個栽培了我 14 年的地方！
在這 14 年間所學到的及經歷過的都實在太多！非常感恩公司帶給我的所有！今次嘅離開係為咗可以繼續突破自己♥️
在一次機緣巧合下參加了《超級巨聲3》(很記得當時大學還未畢業，
家人要我兩者兼顧到才放心讓我去)
後來比賽結束後便馬上收到邀約加入公司！
隨後曾試過當節目主持及嘗試拍劇，跟不同的前輩及同事學習到很多！
雖然當時未算一個正式的歌手，但有這麼多機會嘗試不同的工作是真獲益良多！
直到有年家姐結婚，當時創作了人生第一首單曲【印記】送給她
亦正因為這份禮物，令我推出了第一首派台歌曲
從而開始有機會去接觸唱劇集歌
好感恩公司給我這些機會，是劇歌令更多人去認識到譚嘉儀
亦令我終於可以一圓當歌手的夢想！
後來更曾獲得過獎項，這些一切一切都是公司給我的，謝謝。
多謝公司的栽培令我成長！
多謝所有曾經給我機會的導演監製們！
多謝梳化服嘅同事！
多謝所有照顧過我的經理人！🥹♥️
多謝星夢、TMG！♥️🙏🏻
未來我會繼續努力！暫時以獨立歌手身份重新出發，希望帶給大家不同的音樂！
同時亦希望大家可以繼續支持我啦，謝謝！♥️♥️🥹
憑《超級巨聲3》入行 唱出多首經典主題曲
譚嘉儀的娛樂圈之路始於2011年。她在TVB歌唱選秀節目《超級巨聲3》中奪得季軍，比賽後即獲TVB簽約。入行後火速走紅，不但年底橫掃三台新人獎，之後主唱的多首劇集歌曲廣受歡迎，例如《不懂撒嬌的女人》的《陪着你走》、《金宵大廈》主題曲《今宵多珍重》以及《白色強人》的《Can You Hear》。
譚嘉儀一直為無綫電視劇御用的主題曲女王，產量匹敵於當時的星夢一姐菊梓喬，其歌聲可說是每晚陪住家庭觀眾，惟隨曾志偉入主無綫電視，並力捧《聲夢》系列班底後，這個架構才起了變化！
譚嘉儀突脫變為面尖女郎惹熱議
譚嘉儀入行初期以包包臉見稱，隨着時間推進，譚嘉儀的外貌不斷升級，她演出重頭劇《降魔的2.0》時，更開始變得面尖尖、五官立體，網民指譚嘉儀的外貌一度激似前輩陳秀珠，質疑佢外貌曾經後天加工。
不過近年有眼利嘅網民發現譚嘉儀在燈光照射下，樣貌竟然有所不同，除咗鼻樑變得極高外，仲鼻尖透光，與之前「翻版陳秀珠」的外貌判若兩人，疑似再度升級！
譚嘉儀多次堅決否認整容 對自己被封「翻版陳秀珠」感榮幸
譚嘉儀多次被網民質疑整容，記者曾經就此詢問譚嘉儀的看法。譚嘉儀當時堅決否認自己有整容：「唔會唔開心，覺得有人談論同埋有人注意到我有轉變係好事，證明大家都好留意，自己知道自己冇（整容）就OK啦，人哋要講咩都控制唔到。 」
對於自己被封為「翻版陳秀珠」，譚嘉儀指感到榮幸：「其實我見到都覺得好搞笑，同埋好得意嘅話我似秀珠姐，自己都好開心，因為秀珠姐好靚啦，同埋我都好想有機會可以搵佢影張相，因為啲網友話我哋似樣，絕對係我嘅榮幸嚟嘅。」
譚嘉儀公然分享外貌升級秘技 粉碎整容傳聞
譚嘉儀的樣貌經常成為網民熱讚，近年其外貌擺脫以往的包包面，更多次惹來整容的傳言。譚嘉儀曾就此公開分享變索秘技：「其實呢兩年自己都做好多運動，淨係食菜食肉，狂做運動，做上網睇30分鐘啲片，消脂消得好勁，所以嗰排啲人都話我暴瘦咗好多，之後都一路Keep住。」
除咗努力節食同做運動瘦身，譚嘉儀聲稱自己非常落力美容，先換來今日「易容」的成果：「因為我都覺得自己以前個Baby Fat好勁，我都有成日去做瘦面機，Hi-Fu、緊緻Facial，其實都好夠，唔使去整容，整容我係絕對冇嘅！」