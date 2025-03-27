36歲離巢小花狂拍騎呢熱舞片 網民留言狠批尷尬兼核突！

36歲譚嘉儀2011年參加TVB歌唱選秀節目《超級巨聲3》奪得季軍後入行，其後憑出色歌藝及多首膾炙人口的劇集歌曲，在2020年《勁歌金曲頒獎典禮》勇奪「最佳演繹女歌星」殊榮，奠定「巨肺歌手」的地位。不過譚嘉儀就於本月初宣布離巢TVB，結束長達14年嘅賓主關係。而離巢後嘅譚嘉儀就keep住活躍於社交平台，但係轉型行性感路線嘅佢就被網民狠批「好騎呢」……