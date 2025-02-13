小花譚杏藍徵婚禮歌手 網民竟提議舊愛恆仔助陣 本尊親以9字大方回應
小花譚杏藍 網上徵歌手引熱議
近年由藝員轉型做KOL的「小花」譚杏藍（Hana），兩年前在結束了與樂隊ToNick的主音趙善恆（恆仔）長達十年的戀情後，與圈外人Ronald展開新戀情，在拍拖約一年後，Ronald更向小花求婚成功，兩人計劃於下月及4月舉行兩場婚宴，日前她就發帖問到：「想問吓大家有冇好嘅會唱婚禮歌手介紹，Band 齊晒，只欠東風！」
網民提議舊愛恆仔助陣 小花大方回應
在小花的帖文下，竟有網民留言提議她搵舊愛恆仔及ToNick樂隊做婚禮歌手，並稱：「呢個好聽。」之後小花的帖文被發現已刪除，不過有網友轉發小花的帖文截圖，為她抱不平，表示：「啲網民真係好口賤。」小花就在這個帖文下大方回應：「慣咗，不過我搵到啦，happy。」相信她刪除原帖是因為已搵到合適的婚禮歌手，已非為該網民的留言。
小花曾被指控「派帽」畀恆仔
2023年2月，小花與恆仔宣布和平分手，而在4月，恆仔的父親因血癌離世。在經歷了這些困難後，恆仔去年2月在社交平台上發表了一篇長文，表達了他對於不斷被提及前女友的事情感到無法承受：「真係頂唔順喇」這篇帖子發出後，小花成為了眾矢之的，許多網民在她的社交平台上留言指責她，認為她出軌「派帽」畀恆仔。
譚杏藍回應堅稱問心無愧
面對網民的指控，小花堅稱自己問心無愧，文中一句：「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂。」更似有所暗示。其後更有爆料人指恆仔才是真正的出軌者，而出軌對象是小花的前化妝師兼好友Kylah。
同恒仔分手後，譚杏藍愈來愈富貴，曾大曬位於九龍區的千呎新居，她透露全靠媽媽投資有道，身家已過7位數字。
恆仔新歡正式浮面 原來係小花前化妝師
2023年，恆仔與交往十年的「小花」譚杏藍結束了他們的關係，分手後兩人關係並不和諧。恆仔曾在社交媒體上透露自己受到抑鬱病的困擾，並暗示小花可能有出軌的行為。然而，後來有消息指出是恆仔背叛了小花，與其好友Kylah發展了關係。
去年年8月，譚杏藍突然宣布與男友Ronald結婚，而恆仔與Kylah的戀情也在不久後公開。在Kylah的社交平台上，可以看到她與恆仔以及ToNick的多張合照，這些照片早在5月就已經出現。
譚杏藍「真心祝福」勁有骨
去年2月，有爆料人向媒體指出恆仔才是真正的出軌者，而且向來對感情不夠認真，在與女友小花交往10年期間，一直無結婚打算。而小花剖白中提到「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂」，原來那個「親近的人」是小花的前化妝師Kylah。
爆料人表示恆仔與小花的前化妝師Kylah自2021年12月開始有了私下往來，之後Kylah移居國外，兩人的關係暫時告一段落。然而，到了2022年初，當ToNick因工作前往國外時，恆仔主動聯繫Kylah，兩人很快重燃舊情。小花原本視恆仔為未來結婚對象，卻在朋友處得知男方出軌的消息，心碎之餘決定結束這段關係。小花曾為恆仔帶來不少工作機會，考慮到客戶關係，她遲遲未將分手消息公開。但恆仔不僅背叛了小花，還取走了她的所有客戶。