小花譚杏藍徵婚禮歌手 網民竟提議舊愛恆仔助陣 本尊親以9字大方回應

現年35歲的「小花」譚杏藍（Hana）即將與未婚夫Ronald在下月及4月舉行兩場婚禮，日前她就在社交平台發帖，尋找能在婚禮上演唱的歌手，竟有網民提議搵她的舊愛恆仔（趙善恆）來擔任歌手，引來本尊親自回應。