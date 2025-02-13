小花譚杏藍徵婚禮歌手 網民竟提議舊愛恆仔助陣 本尊親以9字大方回應

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現年35歲的「小花」譚杏藍（Hana）即將與未婚夫Ronald在下月及4月舉行兩場婚禮，日前她就在社交平台發帖，尋找能在婚禮上演唱的歌手，竟有網民提議搵她的舊愛恆仔（趙善恆）來擔任歌手，引來本尊親自回應。

小花譚杏藍 網上徵歌手引熱議

近年由藝員轉型做KOL的「小花」譚杏藍（Hana），兩年前在結束了與樂隊ToNick的主音趙善恆（恆仔）長達十年的戀情後，與圈外人Ronald展開新戀情，在拍拖約一年後，Ronald更向小花求婚成功，兩人計劃於下月及4月舉行兩場婚宴，日前她就發帖問到：「想問吓大家有冇好嘅會唱婚禮歌手介紹，Band 齊晒，只欠東風！」

譚杏藍 小花與Ronald即將拉埋天窗。（圖片來源：IG@ronaldhklam）
小花與Ronald即將拉埋天窗。（圖片來源：IG@ronaldhklam）

網民提議舊愛恆仔助陣 小花大方回應

在小花的帖文下，竟有網民留言提議她搵舊愛恆仔及ToNick樂隊做婚禮歌手，並稱：「呢個好聽。」之後小花的帖文被發現已刪除，不過有網友轉發小花的帖文截圖，為她抱不平，表示：「啲網民真係好口賤。」小花就在這個帖文下大方回應：「慣咗，不過我搵到啦，happy。」相信她刪除原帖是因為已搵到合適的婚禮歌手，已非為該網民的留言。

譚杏藍 小花的帖文已刪除，不過有網友轉發小花的帖文截圖，為她抱不平，小花就在這個帖文下作出回應。（圖片來源：Threads）
小花的帖文已刪除，不過有網友轉發小花的帖文截圖，為她抱不平，小花就在這個帖文下作出回應。（圖片來源：Threads）
譚杏藍 小花又解釋公開徵求婚禮歌手的原因。（圖片來源：Threads）
小花又解釋公開徵求婚禮歌手的原因。（圖片來源：Threads）
譚杏藍 小花的回應獲網民大讚EQ高。（圖片來源：IG@hanatam）
小花的回應獲網民大讚EQ高。（圖片來源：IG@hanatam）
譚杏藍 （圖片來源：IG@hanatam）
（圖片來源：IG@hanatam）
譚杏藍 （圖片來源：IG@hanatam）
（圖片來源：IG@hanatam）

小花曾被指控「派帽」畀恆仔

2023年2月，小花與恆仔宣布和平分手，而在4月，恆仔的父親因血癌離世。在經歷了這些困難後，恆仔去年2月在社交平台上發表了一篇長文，表達了他對於不斷被提及前女友的事情感到無法承受：「真係頂唔順喇」這篇帖子發出後，小花成為了眾矢之的，許多網民在她的社交平台上留言指責她，認為她出軌「派帽」畀恆仔。

譚杏藍 小花在去年2月與ToNick恆仔趙善恆分手（圖片來源：IG＠hanatam）
小花在去年2月與ToNick恆仔趙善恆分手（圖片來源：IG＠hanatam）

譚杏藍回應堅稱問心無愧

面對網民的指控，小花堅稱自己問心無愧，文中一句：「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂。」更似有所暗示。其後更有爆料人指恆仔才是真正的出軌者，而出軌對象是小花的前化妝師兼好友Kylah。

同恒仔分手後，譚杏藍愈來愈富貴，曾大曬位於九龍區的千呎新居，她透露全靠媽媽投資有道，身家已過7位數字。

譚杏藍 小花當日在社交平台以長文回應事件。（圖片來源：IG@hanatam）
小花當日在社交平台以長文回應事件。（圖片來源：IG@hanatam）
譚杏藍 小花曾曬出自己的千呎新居。（圖片來源：IG@hanatam）
小花曾曬出自己的千呎新居。（圖片來源：IG@hanatam）

恆仔新歡正式浮面 原來係小花前化妝師

2023年，恆仔與交往十年的「小花」譚杏藍結束了他們的關係，分手後兩人關係並不和諧。恆仔曾在社交媒體上透露自己受到抑鬱病的困擾，並暗示小花可能有出軌的行為。然而，後來有消息指出是恆仔背叛了小花，與其好友Kylah發展了關係。

去年年8月，譚杏藍突然宣布與男友Ronald結婚，而恆仔與Kylah的戀情也在不久後公開。在Kylah的社交平台上，可以看到她與恆仔以及ToNick的多張合照，這些照片早在5月就已經出現。

譚杏藍 恆仔亦在帖文3字留言：「Miss You too」女友Kylah即用心心回應。（圖片來源：IG@kylahchan）
恆仔亦在帖文3字留言：「Miss You too」女友Kylah即用心心回應。（圖片來源：IG@kylahchan）

譚杏藍「真心祝福」勁有骨

去年2月，有爆料人向媒體指出恆仔才是真正的出軌者，而且向來對感情不夠認真，在與女友小花交往10年期間，一直無結婚打算。而小花剖白中提到「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂」，原來那個「親近的人」是小花的前化妝師Kylah。

爆料人表示恆仔與小花的前化妝師Kylah自2021年12月開始有了私下往來，之後Kylah移居國外，兩人的關係暫時告一段落。然而，到了2022年初，當ToNick因工作前往國外時，恆仔主動聯繫Kylah，兩人很快重燃舊情。小花原本視恆仔為未來結婚對象，卻在朋友處得知男方出軌的消息，心碎之餘決定結束這段關係。小花曾為恆仔帶來不少工作機會，考慮到客戶關係，她遲遲未將分手消息公開。但恆仔不僅背叛了小花，還取走了她的所有客戶。

譚杏藍 3人曾同框（圖片來源：ig＠kylahchan）
3人曾同框（圖片來源：ig＠kylahchan）
譚杏藍 當時小花直言以建立家庭為目標。（圖片來源：IG@hanatam）
當時小花直言以建立家庭為目標。（圖片來源：IG@hanatam）
譚杏藍 Kylah在帖文中公開關係講二人相處以及衝突如何化解（圖片來源：IG@kylahchan）
Kylah在帖文中公開關係講二人相處以及衝突如何化解（圖片來源：IG@kylahchan）

撰文：東方新地圖片來源：IG@hanatam、Threads、IG@ronaldhklam、IG@kylahchan資料或影片來源：原文刊於新假期

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