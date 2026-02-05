「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光 面骨折斷傷勢駭人疑遭家暴

35歲「翻版陳法拉」譚淇淇驚爆恐怖毀容照片，左眼瘀黑、下巴裂開、面骨折斷的駭人傷勢瞬間震撼全網！這位本地女Rapper兼KOL日前遭遇嚴重意外，面部多處重創的恐怖模樣令無數粉絲心痛不已，更有路人誤會她遭家暴。然而最令人震驚的是，她竟然為了參加韓國比賽而押後手術，堅持負傷出戰的決定引發網民熱烈討論。