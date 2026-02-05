「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光 面骨折斷傷勢駭人疑遭家暴
譚淇淇恐怖傷勢照片曝光震撼全網
譚淇淇在社交平台公開的受傷照片可謂觸目驚心，其中一張近鏡自拍清楚顯示她左眼眉骨位置有明顯縫針痕跡，眼周大片瘀青發黑，狀況極為嚇人。而下巴至嘴唇下方更有多塊染血紗布覆蓋，整個面部傷勢駭人至極。她透露自己是在落樓梯時不慎失足跌倒，之後更發現眼角瘀傷、牙齒崩裂及牙骹移位等多重創傷，令人不禁為她的康復之路擔憂。
路人誤會譚淇淇遭家暴關心詢問
由於面容傷勢實在太過恐怖，譚淇淇走在街上時竟引來路人的關心和誤會。她在社交平台分享了一個令人心酸的插曲：「有個婆婆行埋嚟關心我係咪俾人家暴，我話係自己跣親，佢話俾人打嗰啲都係話跣親。」這段對話足以證明她的傷勢在旁人眼中是何等嚴重，連陌生人都忍不住上前關心，可見其面部創傷的駭人程度已經超出一般意外的範疇。
醫院檢查揭露面骨折斷下巴裂開真相
譚淇淇隨後到醫院進行詳細檢查，X光報告顯示的傷情遠比外表看起來更加嚴重。醫生證實她「左邊面骨折，下巴裂開咗」，必須立即留院接受手術治療。她坦言在得知這個消息後一度情緒崩潰大哭，畢竟面部骨折的嚴重性不容小覷，不僅影響外觀更可能對日後的生活造成長遠影響。然而接下來她的決定卻令所有人大跌眼鏡。
譚淇淇為韓國比賽竟押後手術負傷出戰
最令人震驚的是，為了參加早已安排好的韓國濟州島Poker比賽，譚淇淇竟然成功說服醫生讓她延後手術時間。她在社交平台表示：「求咗好耐醫生佢終於俾我今晚飛濟州島繼續比賽」，這個決定不禁令人質疑她的優先次序。她同時也為返港後可能「成個月都講唔到嘢」的漫長康復期而感到憂心，但仍然堅持要完成這次比賽，展現出驚人的意志力和對承諾的執著。
譚淇淇堅持受傷也要美美的正能量
儘管身心都承受著巨大創傷，譚淇淇仍然展現出令人敬佩的堅強樂觀態度。在前往韓國的途中及比賽期間，她仍不忘打扮自己，並在社交平台留言「受傷也要美美的！」，決心以最佳狀態完成這次重要賽事。這種在逆境中仍保持正面態度的精神，確實值得大家學習和尊敬，也讓粉絲們更加心疼這位堅強的女生。