戀講嘢｜31歲譚淇淇Kiki Tam 分享怪僻情人 賣弄身材博𢱑撈

疫下各行各業都大受影響，現年31歲的Kiki譚淇淇由Rapper轉型做KOL已五年，工作量與收入都大跌，全靠在港台做主持出份糧頂住，作為為MC Jin歐陽靖女徒弟，為了網上𢱑撈吸job，譚淇淇最近頻頻在社交網賣弄身材派福利，盡地一煲。