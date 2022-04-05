譚淇淇

戀講嘢｜31歲譚淇淇Kiki Tam 分享怪僻情人 賣弄身材博𢱑撈

最新娛聞
東方新地

疫下各行各業都大受影響，現年31歲的Kiki譚淇淇由Rapper轉型做KOL已五年，工作量與收入都大跌，全靠在港台做主持出份糧頂住，作為為MC Jin歐陽靖女徒弟，為了網上𢱑撈吸job，譚淇淇最近頻頻在社交網賣弄身材派福利，盡地一煲。

31歲的譚淇淇擔當了第33集《戀講嘢》嘉賓，主題係「怪人磁石」，分享了好多前度的奇怪情趣僻好，由「飛機狂」、「戀腳僻」以至從事心理自療但係對未成年有特殊僻好的前度，專門遇上怪僻男友？！

譚淇淇 Kiki tam
Kiki Tam在戀講嘢分享怪僻前度！（圖片來源：ViuTV戀講嘢截圖）
譚淇淇 身高165CM的Kiki是天蝎座。
身高165CM的Kiki是天蝎座。（圖片來源：[email protected]
譚淇淇
（圖片來源：[email protected]
今年30歲的譚淇淇Kiki出道已十年，個子不高但身材甚有睇頭的她，性感打扮已是家常便飯。
今年30歲的譚淇淇Kiki出道已十年，個子不高但身材甚有睇頭的她，性感打扮已是家常便飯。
十年前的譚淇淇已經自己寫歌自己Rap，還成為了MC Jin（歐陽靖）的徒弟，簽了MC Jin後，譚淇淇開始拍廣告、拍電影，更曾與師傅拍住上拍廣告。
十年前的譚淇淇已經自己寫歌自己Rap，還成為了MC Jin（歐陽靖）的徒弟，簽了MC Jin後，譚淇淇開始拍廣告、拍電影，更曾與師傅拍住上拍廣告。

譚淇淇做Rapper冇飯開

譚淇淇Kiki曾經被傳媒封為「香港第一個女Rapper」，現在的她除了是Rapper，更是一位在IG坐擁近8萬粉絲的KOL，因為做Rapper收入太低有時連飯都開唔到，譚淇淇四年前轉型做KOL，全方位無定向拍片，無論音樂、時裝、潮流定吃喝玩樂，全部有殺錯冇放過，好景時為品牌出一個Post酬勞過萬元計，賺到笑，不過好景不常，近年受疫情影響，KOL亦嗌晒救命，譚淇淇要諗計自救。

身為當紅KOL，譚淇淇不時性感上陣為客戶賣廣告。
身為當紅KOL，譚淇淇不時性感上陣為客戶賣廣告。
樣子甜美的譚淇淇，展示女人的原始武器。
樣子甜美的譚淇淇，展示女人的原始武器。
譚淇淇表示自己大部份的followers，都喜歡看她的身材。
譚淇淇表示自己大部份的followers，都喜歡看她的身材。

譚淇淇出動原始武器

早年參加DJ比賽出道的譚淇淇，做過平面Model，30歲的她惟有靠賣弄身材𢱑撈，近月見譚淇淇在社交網不斷post性感照，出動女人的原始武器，低胸、露腰又露腿，把自己的激凸魔鬼身材表露無遺。做KOL就要吸引大眾，現在一街都是網紅，競爭激烈，已30歲的譚淇淇要突圍而出都唔容易，她曾公開表示自己的粉絲大部份都鍾意睇她的身材，所以譚淇淇會P圖幫自己「升 cup」，整到自己身材好好，並承認嘩眾取寵是很好的宣傳手段，希望可以做到老。

雖然譚淇淇生得唔高，但身材比例平均，一雙美腿亦好養眼。
雖然譚淇淇生得唔高，但身材比例平均，一雙美腿亦好養眼。
譚淇淇笑言為了粉絲的喜好，每次都P圖把身材誇大，令自己有前有後。
譚淇淇笑言為了粉絲的喜好，每次都P圖把身材誇大，令自己有前有後。
唔止賣弄身材，譚淇淇搞笑都好叻。
唔止賣弄身材，譚淇淇搞笑都好叻。
為令粉絲一笑，譚淇淇扮鬼扮馬。
為令粉絲一笑，譚淇淇扮鬼扮馬。

譚淇淇狂收變態邀請

譚淇淇笑言曾接過很多奇怪的工作，更自嘲是「變態佬的寵兒」，因為她成日收到一些變態的工作要求，譬如有人邀請她陪去韓國音樂節，去三日收十幾萬港紙。最變態是曾經有人聲稱找她拍一個高踭鞋廣告，但著過的鞋要畀返佢，傾落就知不是廣告，只是對方一個癖好。

譚淇淇表示經常有人問她是做甚麼，她都不懂得回答。因為網上、網下的東西也做，仍然有很多人不認識她，譚淇淇自5嘲有點四不像，就像周身刀，無把利。
譚淇淇表示經常有人問她是做甚麼，她都不懂得回答。因為網上、網下的東西也做，仍然有很多人不認識她，譚淇淇自5嘲有點四不像，就像周身刀，無把利。
譚淇淇自稱是全能藝人，她是Youtuber、KOL、炸雞店老闆、主持、DJ、音樂人；除了幕前，也做幕後製作。現在連經理人都不需要，自己做自己經理人。
譚淇淇自稱是全能藝人，她是Youtuber、KOL、炸雞店老闆、主持、DJ、音樂人；除了幕前，也做幕後製作。現在連經理人都不需要，自己做自己經理人。
譚淇淇公開承認自己是雙性戀，她說青春期的時候就知道了，但很多人都覺得她不是，也沒有合適的女仔喜歡她。
譚淇淇公開承認自己是雙性戀，她說青春期的時候就知道了，但很多人都覺得她不是，也沒有合適的女仔喜歡她。

譚淇淇師承MC Jin

譚淇淇10年因一首自家創作作品〈Facebook Lover〉而紅極一時，網上點擊率接近十多萬，媒體相繼報導，後獲MC Jin邀請，擔任其個唱「紅館見」嘉賓，並收歸為旗下首位女徒弟。師傅MC Jin由美國rap界彈起，之後紅到返香港發展，繼而北上參加綜藝節目，他不時標榜自己是中國人身份。唔止rap詞成日寫「我係中國人」，連言論行為都好愛國，在內地非常吃得開。近年MC Jin為搵錢穿梭中、美兩地，已甚少踏足香港，女徒弟譚淇淇也就自求多福。

譚淇淇另一次入屋的演出，就是 15 年在毛記電視開台飾演女主播「𡁻海珠」。
譚淇淇另一次入屋的演出，就是 15 年在毛記電視開台飾演女主播「𡁻海珠」。
當年成為MC Jin第一位女徒弟的譚淇淇，與同門師兄KT一起為師傅拍MV。
當年成為MC Jin第一位女徒弟的譚淇淇，與同門師兄KT一起為師傅拍MV。

撰文：東方新地圖片來源：譚淇淇fb及IG圖片、東星圖片、毛記電視影片截圖

讀者留言

熱門文章

 