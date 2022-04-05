戀講嘢｜31歲譚淇淇Kiki Tam 分享怪僻情人 賣弄身材博𢱑撈
31歲的譚淇淇擔當了第33集《戀講嘢》嘉賓，主題係「怪人磁石」，分享了好多前度的奇怪情趣僻好，由「飛機狂」、「戀腳僻」以至從事心理自療但係對未成年有特殊僻好的前度，專門遇上怪僻男友？！
譚淇淇做Rapper冇飯開
譚淇淇Kiki曾經被傳媒封為「香港第一個女Rapper」，現在的她除了是Rapper，更是一位在IG坐擁近8萬粉絲的KOL，因為做Rapper收入太低有時連飯都開唔到，譚淇淇四年前轉型做KOL，全方位無定向拍片，無論音樂、時裝、潮流定吃喝玩樂，全部有殺錯冇放過，好景時為品牌出一個Post酬勞過萬元計，賺到笑，不過好景不常，近年受疫情影響，KOL亦嗌晒救命，譚淇淇要諗計自救。
譚淇淇出動原始武器
早年參加DJ比賽出道的譚淇淇，做過平面Model，30歲的她惟有靠賣弄身材𢱑撈，近月見譚淇淇在社交網不斷post性感照，出動女人的原始武器，低胸、露腰又露腿，把自己的激凸魔鬼身材表露無遺。做KOL就要吸引大眾，現在一街都是網紅，競爭激烈，已30歲的譚淇淇要突圍而出都唔容易，她曾公開表示自己的粉絲大部份都鍾意睇她的身材，所以譚淇淇會P圖幫自己「升 cup」，整到自己身材好好，並承認嘩眾取寵是很好的宣傳手段，希望可以做到老。
譚淇淇狂收變態邀請
譚淇淇笑言曾接過很多奇怪的工作，更自嘲是「變態佬的寵兒」，因為她成日收到一些變態的工作要求，譬如有人邀請她陪去韓國音樂節，去三日收十幾萬港紙。最變態是曾經有人聲稱找她拍一個高踭鞋廣告，但著過的鞋要畀返佢，傾落就知不是廣告，只是對方一個癖好。
譚淇淇師承MC Jin
譚淇淇10年因一首自家創作作品〈Facebook Lover〉而紅極一時，網上點擊率接近十多萬，媒體相繼報導，後獲MC Jin邀請，擔任其個唱「紅館見」嘉賓，並收歸為旗下首位女徒弟。師傅MC Jin由美國rap界彈起，之後紅到返香港發展，繼而北上參加綜藝節目，他不時標榜自己是中國人身份。唔止rap詞成日寫「我係中國人」，連言論行為都好愛國，在內地非常吃得開。近年MC Jin為搵錢穿梭中、美兩地，已甚少踏足香港，女徒弟譚淇淇也就自求多福。