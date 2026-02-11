金像獎2026|譚耀文《拼命三郎》無緣影帝提名 發文4字表不滿？網民狂撐

第44屆香港電影金像獎提名名單昨日（10日）公布，譚耀文憑《拼命三郎》主演過氣大佬一角，原本被網民看好有機會爭奪影帝寶座，豈料最終無緣提名，令這位實力派演員大感失望。提名名單公布後不久，譚耀文隨即在Facebook發文，僅留下「心灰意冷」四個字，完全表達出此刻的沮喪心情，引來大批網民留言安慰打氣，不過譚耀文早前已經刪除帖文。