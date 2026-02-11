金像獎2026|譚耀文《拼命三郎》無緣影帝提名 發文4字表不滿？網民狂撐
譚耀文Facebook四字洩心聲 網民狂留言安慰
譚耀文在Facebook發出的「心灰意冷」四字帖文，迅速引起網民熱議，短時間內已有數百個留言為他打氣。有粉絲專頁留言表示「睇到你付出嘅，都知道呢個結果唔公平，歌迷會嘅成員個個都撐你、戥你唔抵」，更有網民寫下長文安慰：「你過去嘅每個角色，正正就係腳印——《拼命三郎》嘅搏命，《縱橫四海》嘅沉穩，仲有無數暗地裡磨出血汗嘅鏡頭，但無聲，但早已種落香港人嘅記憶深處。」不少支持者更直言「其實我諗咁多年嚟，好多熱愛電影嘅觀眾心裡面，你已經係最佳男主角」。
宣傳期豪情壯志 如今對比更顯唏噓
回想《拼命三郎》宣傳期間，譚耀文曾展現出如戲中角色般的「拼命」精神，當時影迷期望他能獲金像獎男主角提名，他充滿鬥志地回應：「雖然人有時要認命，但唔代表要放棄！就算只有少許機會能夠成功都一樣要拚，不然怎樣打破宿命，就好像《拚命三郎》的意念一樣。」他更提到「近日突然聽到好多朋友說在飛機上看了《拼命三郎》，他們覺得好好睇，給了我很多鼓勵」，當時更為戲中的「兒子」Locker拉票，希望這段父子情能獲肯定。
《拼命三郎》林家熙成功入圍 師父反而落空
諷刺的是，《拼命三郎》中飾演譚耀文兒子「石頭」的新生代演員Locker林家熙，卻憑該片成功入圍「最佳男配角」獎。這個結果令不少網民為譚耀文抱不平，認為主演反而無緣提名，配角卻能入圍，實在令人費解。有網民批評「香港電影真係有得救，其實係自己玩死自己，令成個行業嘅公信力蕩然無存」，質疑評審標準的公正性。
譚耀文演技早獲肯定 曾奪金像獎最佳男配角
新秀出身的譚耀文，在香港影壇早已是備受肯定的實力派演員，他曾憑1998年的電影《野獸刑警》中的精湛演出，一舉奪得香港電影金紫荊獎及香港電影金像獎的「最佳男配角」殊榮，演技早已獲得專業肯定。此次在《拼命三郎》中擔綱主角，飾演一名出獄後只能做代客泊車的過氣大佬石三郎，其搏命演出獲得不少網民讚譽，卻未能獲得金像獎評審的青睞，令不少支持者感到惋惜。
網民熱議獎項公信力 質疑評審標準
譚耀文失落提名一事，也引發網民對金像獎評審標準的熱烈討論。有網民長文批評「如果真係想香港嘅影視業有認受性，根本唔應該用呢種圍爐取暖嘅方式，而係真正為行業長遠發展去設立獎項、推動進步」，認為現時的評審方式令獎項失去公信力。另有支持者安慰譚耀文「有獎項係令你嘅工作努力得到肯定，但係有獎項唔係代表你做得唔好」，鼓勵他不要因此氣餒。面對網民的熱烈討論和支持，譚耀文暫時未有進一步回應。