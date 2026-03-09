譚耀文失落金像提名呻「心灰意冷」 5字親解真相引熱議
譚耀文在《拼命三郎》中的精湛演技備受讚賞，但卻意外失落香港電影金像獎提名，其後更在社交平台留下「心灰意冷」四字，引起大批影迷及網民熱議和擔心。不過日前譚哥親自現身解畫，真相竟然令人哭笑不得！原來「心灰意冷」並非因為失落提名，而是因為在家玩遊戲輸了而發洩情緒，估不到會被網民過度解讀。
譚耀文親解心灰意冷真相 原來係玩遊戲輸咗
日前譚耀文出席77工作室春茗活動時，就親自為貼文解畫。談及失落金像獎提名後的負面貼文，譚哥受訪時全程笑容滿面，坦言對獎項並未抱有太大執念：「冇呀，冇諗過呀！」他笑稱在社交平台大吐苦水其實另有內情：「其實喺屋企玩遊戲啫！我玩遊戲輸咗，係人輸咗都有啲唔服，發吓咩啫，估唔到大家猜測咁多。」這個解釋實在令人意外，原來一代實力派演員也會因為遊戲失利而在網上發洩情緒。
譚耀文失落金像提名心服口服 反而收穫滿滿感動
雖然無緣角逐獎項，但譚耀文表示對入圍名單心服口服，更直言今次「塞翁失馬」反而收穫了滿滿的感動：「好多謝大家關心，就算平時唔係我嘅fans都嚟留言鼓勵。我覺得，我賺咗啲關心同埋安慰啦！」譚哥強調，獎項從來不是演員的全部，很多時候講求天時地利人和：「自己繼續努力啦！最緊要獎項唔係最重要嘅，最重要真係每一部戲交代到畀觀眾同導演，呢樣嘢先最緊要。」這番話展現了資深演員的豁達心境和專業態度。
譚耀文新戲夥拍佘詩曼 大讚阿佘係執到寶
收拾心情後，譚耀文透露去年初已完成拍攝的新作《正義女神》即將與觀眾見面。提到今次的對手陣容，譚哥表現得相當雀躍，尤其提及女主角佘詩曼時，更連番激讚：「阿佘係好叫座嘅女演員，今次同佢合作，我覺得係執到寶！」譚哥回憶指，兩人對上一次合作已是二十多年前的事，如今大家都累積了豐富的歷練，相信會擦出不一樣的火花。
佘詩曼工作狂本色曝光 體能勁過譚耀文
一向出名「捱得」的譚哥，在片場見證阿佘的真實工作狀態後，亦不禁高呼寫個「服」字：「大家尋晚拍到半夜一點收工，好攰轉頭返去休息，點知睇到阿佘社交平台，原來佢又同同事出去宵夜，聽朝竟然仲早過我返工！佢真係好愛團隊，同埋極有體力，體能勁過我，真係冇停！」這番話不但展現了佘詩曼的敬業精神，也反映出她對團隊的重視和超人體力，連資深演員譚耀文也甘拜下風。
圖片來源：fb@譚耀文、《拼命三郎》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期