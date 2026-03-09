譚耀文失落金像提名呻「心灰意冷」 5字親解真相引熱議

譚耀文在《拼命三郎》中的精湛演技備受讚賞，但卻意外失落香港電影金像獎提名，其後更在社交平台留下「心灰意冷」四字，引起大批影迷及網民熱議和擔心。不過日前譚哥親自現身解畫，真相竟然令人哭笑不得！原來「心灰意冷」並非因為失落提名，而是因為在家玩遊戲輸了而發洩情緒，估不到會被網民過度解讀。