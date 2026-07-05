一周星星｜譚詠麟自爆驚人怪癖曾掃食剩餸！為演唱會兩周激減7磅半震驚網民

樂壇校長譚詠麟（阿倫）近日作客TVB節目《一周星星》，與主持人黎芷珊大談近況，期間竟自爆驚人飲食習慣，坦言過去會將別人食剩的餸菜「掃清」，令全場嘩然！為了即將到來的演唱會，他更透露在極短時間內激減7磅半，驚人毅力背後究竟有何秘訣？