一周星星｜譚詠麟自爆驚人怪癖曾掃食剩餸！為演唱會兩周激減7磅半震驚網民
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樂壇校長譚詠麟（阿倫）近日作客TVB節目《一周星星》，與主持人黎芷珊大談近況，期間竟自爆驚人飲食習慣，坦言過去會將別人食剩的餸菜「掃清」，令全場嘩然！為了即將到來的演唱會，他更透露在極短時間內激減7磅半，驚人毅力背後究竟有何秘訣？
譚詠麟自爆驚人飲食習慣 黎芷珊當場O嘴
在節目中，向來識飲識食的譚詠麟帶領黎芷珊走訪他平日光顧的多間食店，在品嚐美食期間，他突然語出驚人，自爆過去有著極度「惜食」的習慣。校長直言：「我以前有能力將枱面人哋食剩嘅嘢全部掃晒，唔好嘥嘢。」此話一出，令身旁的黎芷珊即時驚訝到O晒嘴，完全沒想到巨星私下有如此貼地的一面。
校長為紅館個唱地獄式減肥 不足兩周喪減7磅半
雖然過去飲食上較為隨意，但譚詠麟透露現時已收斂不少，為了健康及工作，每日最多只食兩餐。他更分享了驚人的減肥成果，在不足兩星期的時間內，已成功瘦了7磅半。校長表示，這一切都是為了即將在9月份於紅館舉行的《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》積極備戰，務求以最佳狀態示人，可見其專業態度數十年如一日。
網民熱議校長惜食習慣：真係估唔到！
節目播出後，網民對校長的驚人習慣反應兩極。有網民大讚他夠貼地：「校長真係惜食，唔浪費嘢食係美德！」、「以前啲人係咁㗎啦，好正常。」不過也有人表示震驚：「嘩！食人哋食剩嘅？衛生方面有啲擔心喎！」、「真係估唔到，校長果然與別不同。」更多粉絲則佩服其毅力：「兩星期減7磅半好犀利！演唱會加油！」、「為咗個唱咁搏，Respect！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期