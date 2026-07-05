一周星星｜譚詠麟自揭養魚數十年！家中驚現「成埲牆咁大」魚缸再公開捕獲地點

樂壇校長譚詠麟除了熱愛音樂與美食，原來私下還有一個持續數十年的嗜好！他在TVB節目《一周星星》中，罕有地分享自己舞台下的生活面貌，自爆養魚年資極長，家中魚缸規模更相當驚人。他更向粉絲大派福利，公開「野生捕獲」自己的黃金時間與地點，想偶遇校長話都無咁易！