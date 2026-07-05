一周星星｜譚詠麟自揭養魚數十年！家中驚現「成埲牆咁大」魚缸再公開捕獲地點
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樂壇校長譚詠麟除了熱愛音樂與美食，原來私下還有一個持續數十年的嗜好！他在TVB節目《一周星星》中，罕有地分享自己舞台下的生活面貌，自爆養魚年資極長，家中魚缸規模更相當驚人。他更向粉絲大派福利，公開「野生捕獲」自己的黃金時間與地點，想偶遇校長話都無咁易！
譚詠麟自爆養魚數十年 家中曾擁八個巨型魚缸
節目中，譚詠麟透露自己另一大嗜好是養魚，而且養魚的年資長達幾十年，絕對是專家級數。他憶述家中最多曾同時擁有八個魚缸，形容部分魚缸的尺寸更是誇張到「有啲成埲牆咁大」，規模媲美小型水族館。校長笑言，這份對養魚的熱愛，早於屋邨生活時期已經開始萌芽，數十年來從未減退，展現出他鮮為人知的長情與專注一面。
校長大方公開野生捕獲攻略！想偶遇要Mark實時間地點
除了靜態的養魚活動，譚詠麟亦分享了他的跑步趣事，並大方公開粉絲「野生捕獲」自己的黃金時間與地點，完全沒有巨星架子。他笑著向觀眾教路：「我好早已經出去維港跑步，如果想撞我就喺八點前（早上）。」想一睹校長風采或與他巧遇的粉絲，記得要校定鬧鐘，Mark實這個重要情報了！
粉絲興奮留言：聽朝維港見！
校長公開私下生活後，粉絲反應極為熱烈。對於他養魚的嗜好，不少網民表示驚訝：「成埲牆咁大嘅魚缸？校長屋企係咪水族館嚟㗎？」、「養魚幾十年，真係好有心機！」而捕獲攻略一出，更是引爆留言區：「聽朝八點前維港見！校長等我！」、「原來校長咁貼地，仲會去維港跑步。」、「唔怪得之keep得咁好啦！真係好有恆心！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期