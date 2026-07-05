一周星星｜譚詠麟首談與曾志偉世交關係！親自回應同叻哥關係破裂傳聞？

譚詠麟與曾志偉這對圈中好友相識數十年，友情深厚，但原來二人淵源遠超外界想像！近日譚詠麟在TVB節目《一周星星》的「獨家考古」環節中，親自解開與「獎門人」曾志偉的多年友好之謎。更具話題性的是，對於近年盛傳他與另一好友陳百祥（叻哥）關係破裂，校長亦將在節目中親自解答！