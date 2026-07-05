一周星星｜譚詠麟首談與曾志偉世交關係！親自回應同叻哥關係破裂傳聞？
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譚詠麟與曾志偉這對圈中好友相識數十年，友情深厚，但原來二人淵源遠超外界想像！近日譚詠麟在TVB節目《一周星星》的「獨家考古」環節中，親自解開與「獎門人」曾志偉的多年友好之謎。更具話題性的是，對於近年盛傳他與另一好友陳百祥（叻哥）關係破裂，校長亦將在節目中親自解答！
譚詠麟親解與曾志偉友好之謎 原來係幾十年世交
節目中，譚詠麟透露他與曾志偉的關係其實是「世交」，早在他小時候，兩家人已經認識。校長憶述，自己小時候已經和曾志偉一起踢波，是名副其實的「竹馬之交」。後來雖然各自發展，但在台灣重逢後加深了彼此的了解，回到香港後更合作拍攝了多部電影，深厚的友情從那時起一直維持至今，解開了兩人多年來合作無間、默契十足的秘密。
校長正面回應與陳百祥不和傳聞 節目中親自解答
除了分享與曾志偉的兄弟情，節目亦觸及近年備受關注的敏感話題。近年一直有傳聞指譚詠麟與好友陳百祥（叻哥）關係破裂，兄弟情不再。對於這個傳聞，校長在節目中並未迴避，更預告將會親自解答。究竟兩人關係現況如何？校長的回應勢必成為全城焦點，讓觀眾非常期待他如何澄清這段友誼的真實狀況。
網民期待校長澄清：終於肯講！
節目預告一出，立即引起網民熱烈討論。對於校長與獎門人的深厚淵源，網民表示：「原來校長同獎門人細細個就識，真係識於微時！」、「難怪佢哋咁friend，係世交！」而更多人則聚焦於他與叻哥的關係：「等咗好耐！終於肯講同叻哥咩事！」、「究竟係咪真係反咗面？好想知！」、「娛樂圈無真友誼？等校長親自講！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期