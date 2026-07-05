一周星星｜譚詠麟自爆曾拍戲弄穿耳膜！再揭一程𨋢時間幫李克勤寫好金曲

樂壇校長譚詠麟（阿倫）縱橫樂壇數十年，原來背後有著不少驚人軼事！在TVB節目《一周星星》中，他親自解開多年來不喜歡打麻雀之謎，竟與一次嚴重的拍戲意外有關。更令人咋舌的是，他還分享了自己如何在「一程升降機時間」內，為李克勤創作出經典金曲，盡顯其音樂鬼才本色！