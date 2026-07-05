一周星星｜譚詠麟自爆曾拍戲弄穿耳膜！再揭一程𨋢時間幫李克勤寫好金曲
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樂壇校長譚詠麟（阿倫）縱橫樂壇數十年，原來背後有著不少驚人軼事！在TVB節目《一周星星》中，他親自解開多年來不喜歡打麻雀之謎，竟與一次嚴重的拍戲意外有關。更令人咋舌的是，他還分享了自己如何在「一程升降機時間」內，為李克勤創作出經典金曲，盡顯其音樂鬼才本色！
譚詠麟驚爆唔打麻雀真相！曾拍戲意外弄穿三分一耳膜
在節目的「Fact Check」環節，譚詠麟親自證實坊間流傳他不喜歡打麻雀的說法，並首度公開背後令人心痛的原因。原來，他當年拍攝電影《追趕跑跳碰》時發生意外，不慎弄穿了三分之一的耳膜，傷勢相當嚴重。校長透露，當時足足要服用幾個月的消炎藥才康復，這次受傷經歷令他對嘈雜環境產生陰影，從此對麻雀敬而遠之。
校長親證樂壇神話！一程升降機時間為李克勤寫好《一生想你》
除了分享受傷經歷，譚詠麟亦展示了他驚人的創作天賦。他憶述當年曾以極短時間，為愛徒李克勤完成了一首傳世金曲。校長指，當時他僅用了「一程升降機時間」，便為李克勤作好了《一生想你》一曲。這段神乎其技的經歷，完美印證了他在音樂創作上的驚人速度與才華，再次鞏固其樂壇校長的傳奇地位。
網民洗版大讚：音樂教父！
校長的兩則驚人軼事曝光後，網民紛紛洗版留言。對於他拍戲受傷的經歷，不少人表示心痛：「嘩！原來拍戲咁搏命，整穿耳膜好大件事！」、「終於明白點解校長唔打麻雀，陰影嚟！」而他驚人的創作速度更令網民嘆為觀止：「一程𨋢就寫好一首歌？天才！」、「《一生想你》係經典金曲，竟然係咁樣寫出嚟，太勁！」、「不愧係校長，音樂教父！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期