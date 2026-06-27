一周星星｜譚詠麟親解與李克勤5重關係！直認視對方如兒子勁溫馨

經典組合「左麟右李」深入民心，但譚詠麟（校長）與李克勤的關係原來遠超搭檔！校長近日在節目中，首次親自剖析與李克勤之間錯綜複雜的「5重關係」，更直言早已視對方如兒子，言談間流露真摯情感，一個眼神就懂對方心思的默契，原來是建基於如此深厚的感情之上。