一周星星｜譚詠麟親解與李克勤5重關係！直認視對方如兒子勁溫馨
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經典組合「左麟右李」深入民心，但譚詠麟（校長）與李克勤的關係原來遠超搭檔！校長近日在節目中，首次親自剖析與李克勤之間錯綜複雜的「5重關係」，更直言早已視對方如兒子，言談間流露真摯情感，一個眼神就懂對方心思的默契，原來是建基於如此深厚的感情之上。
譚詠麟親揭與李克勤5重身份
談到千禧年代掀起熱潮的「左麟右李」，校長笑言全因傳媒一句說話而促成這個黃金組合。他隨即詳細形容自己與李克勤之間的多重關係，層層遞進，十分有趣。這5重關係分別是：「同事」、「我係佢偶像」、「球隊隊員」、「合作伙伴」以及最後的「老竇」。從工作夥伴到亦師亦友，再昇華到如家人般的親密關係，盡顯二人非比尋常的交情。
譚詠麟直認視李克勤如兒子
在五重關係中，最令人動容的莫過於「老竇」這一層。校長坦言早已視李克勤如自己的兒子，並真情流露地說：「我對佢好多嘢比較上心，希望佢做得好。」這番話解釋了為何他總是對李克勤的事業發展特別關心和提點，完全是出於一份長輩對後輩的愛護和期望，情感真摯，超越了普通的工作夥伴關係。
譚詠麟大讚二人默契：一個眼神就知
除了情同父子，二人在舞台上的默契更是無人能及。校長形容他與李克勤的合作已經達到心領神會的境界，完全是渾然天成。他充滿自信地表示：「我哋默契好自然，一個眼神就知係唱主音定我和音。」這種無需言語的默契，正是源於他們多年來在公在私建立的深厚信任與感情，也是「左麟右李」演唱會總是如此精彩的原因。
網民感動：樂壇最真摯父子情
校長剖白與李克勤的深厚情誼後，引來網民極大迴響，紛紛表示被二人的兄弟情、父子情所感動。網民留言大讚：「樂壇真友情！好感動！」、「左麟右李係我嘅青春回憶！無人可以取代」、「難怪佢哋合作咁有火花，原來感情咁深」、「一個眼神就知，呢啲默契真係冇得扮」、「聽校長咁講，真係覺得好溫馨」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期