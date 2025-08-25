75歲譚詠麟生日會驚見阿叻陳百祥現身 搭膊頭合照曝光反目一年終破冰？

剛踏入75歲的樂壇校長譚詠麟（阿倫），日前（23日）大搞生日派對，去年驚傳因「明星足球隊」而反目的老友陳百祥（阿叻）竟驚喜現身！在曝光的合照中，兩人與曾志偉搭晒膊頭，笑容燦爛，場面極度溫馨。經歷超過一年的僵局，這張「世紀合照」是否意味著兩人已正式破冰，重修舊好？