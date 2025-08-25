75歲譚詠麟生日會驚見阿叻陳百祥現身 搭膊頭合照曝光反目一年終破冰？
剛踏入75歲的樂壇校長譚詠麟（阿倫），日前（23日）大搞生日派對，去年驚傳因「明星足球隊」而反目的老友陳百祥（阿叻）竟驚喜現身！在曝光的合照中，兩人與曾志偉搭晒膊頭，笑容燦爛，場面極度溫馨。經歷超過一年的僵局，這張「世紀合照」是否意味著兩人已正式破冰，重修舊好？
譚詠麟75歲生日會驚見陳百祥現身
日前（23日）是譚詠麟的75歲大壽，一眾圈中好友如曾志偉、陳友、彭健新等齊聚為他慶祝，場面星光熠熠。在眾多賓客當中，最令人驚訝的是見到去年傳出與阿倫鬧翻的陳百祥（阿叻）亦在場。從流出的照片可見，壽星公站在阿叻與曾志偉中間，三人緊密地搭著膊頭，對著鏡頭笑得非常開懷，氣氛極為融洽。這張「世紀合照」瞬間在網上引起熱議，似乎正式打破了兩人自去年反目後不再往來的傳聞，意味著這對識於微時的老友已經冰釋前嫌。
譚詠麟曾親證反目：大家方向不同
事實上，自去年傳出因「明星足球隊」管理問題而鬧不和後，譚詠麟與陳百祥的關係一直備受關注，當時阿叻更另起爐灶，組織「精裝明星足球隊」。直到今年5月，兩人在一個婚宴上反目後首度碰面，當時譚詠麟被問及此事時，雖然口頭上表示「我哋一向無嘢！」，但亦坦言不會再一起踢波，更似乎想劃清界線：「大家方向不同，佢踢職業球賽。」這番話當時被外界解讀為兩人關係尚未完全修復，只是礙於情面的表面和平。網民當時紛紛留言表示「可惜」、「睇嚟真係有心病」，沒想到事隔僅僅3個月，兩人就在生日會上溫馨同框，關係發展峰迴路轉，出人意料。
網民見證世紀破冰：友情返哂嚟！
譚詠麟與陳百祥的「破冰合照」曝光後，立即在網上引起熱烈討論，不少看著他們友情長跑多年的粉絲都大感欣慰，一面倒留言表示支持。許多網民紛紛洗版表示：「見到佢哋好返真係好開心！」、「呢啲先係真兄弟，鬧完交都會冇事！」、「阿倫75歲大壽，阿叻點可以唔到賀！」、「呢個畫面等咗好耐，友情返哂嚟！」。不過，亦有網民持觀望態度，認為「一張相唔代表啲咩，睇吓之後會唔會一齊踢波先算」、「可能係曾志偉做和事佬啫」。無論如何，這張充滿笑容的合照，已為兩人的不和傳聞帶來正面轉機，讓外界期待他們未來再次同場踢波的畫面。
圖片來源：微博@譚詠麟AlanTam資料或影片來源：原文刊於新假期