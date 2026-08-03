香港小姐2026｜4號譚雅文Tiffany背景起底 IG靚相及泳裝Reel

《2026香港小姐競選》進入12強階段，4號譚雅文（Tiffany Tan）以碩士背景及「唱歌、演戲、演講」才藝亮相。現年25歲的她，現時職業資料為學生，由個人經歷、舞台興趣到參選志向，都為觀眾提供了認識她的不同角度。