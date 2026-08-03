香港小姐2026｜4號譚雅文Tiffany背景起底 IG靚相及泳裝Reel
香港小姐2026｜4號譚雅文基本資料
譚雅文現年25歲，身高173厘米、體重49.2公斤，公開身段資料為32、23、34.5。她的學歷是碩士，職業為學生；興趣及才藝包括唱歌、演戲、演講。
譚雅文學歷及職業背景
譚雅文以碩士學歷參選，現階段公開身份是學生。這項背景令她在選美舞台以外，亦有清晰的學習或工作軌跡。面對傳媒訪問、外景拍攝及團體活動時，整理想法、清楚表達和適應流程，都是將個人經驗帶到台前的重要一環。
譚雅文興趣才藝：唱歌、演戲、演講
譚雅文把唱歌、演戲、演講列作個人興趣或才藝。港姐舞台除了展示造型，也包括才藝、口才、鏡頭表現及臨場反應，她可以透過相關專長展現個人節奏和性格，讓觀眾從履歷以外看到更立體的一面。
譚雅文參選志向
透過表達傳播情感，與觀眾在情緒及精神上產生共鳴。
由公開志向可見，她希望把港姐舞台連結到個人成長、專業方向及正面影響力，而不只是一次選美經歷。隨着比賽活動展開，她在公開訪問和才藝環節中的表達，亦會讓觀眾更了解這個目標。
譚雅文IG及公開形象
截至2026年8月3日，譚雅文個人IG帳戶@tiffanyytamm有1,366名Followers；港姐官方候選人帳戶為@tiffanytan_official。她的IG涵蓋參選花絮、日常造型及生活片段，以下5張相呈現她在鏡頭前的不同風格。
譚雅文單人Reels：變靚心得及泳裝片段
港姐官方IG亦發布了譚雅文的單人短片，分別記錄她分享變靚心得，以及在溫泉外景中的泳裝造型。
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