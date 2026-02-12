谷婭溦開砲轟前輩歌手蹭流量 嫌疑人火速現身4點反駁 網民不買帳

《中年好聲音4》評審席再掀腥風血雨！「小辣椒」谷婭溦昨日突然在社交平台開火，不點名炮轟某位「自稱大師」的前輩歌手，暗諷對方針對她只為「博流量」，更狠嗆「知你搵食艱難」。豈料疑似被指的張崇德火速現身反駁，列出四大要點澄清，這場音樂圈內鬥戲碼瞬間引爆全城熱話，網民紛紛站隊開戰！