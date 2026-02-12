谷婭溦開砲轟前輩歌手蹭流量 嫌疑人火速現身4點反駁 網民不買帳
谷婭溦突然開砲狂轟前輩歌手
谷婭溦昨日在社交平台發出長文，火力全開炮轟一位前輩級歌手：「自稱某某某大師的那位，如果說我能給你帶來你想要的流量，那麼我不介意你每一集都來盯住我！因為我深深的知道，如果不是因為我你就沒有了流量和話題，我也尊重你是前輩，也知道你搵食艱難，如果講我，可以令您搵到食嘅，我想我也是做了一個功德了。」這番話語氣極其諷刺，明顯是忍無可忍才會公開開戰。她更在文末「祝福」對方越來越好，字裡行間充滿火藥味。
網民爆料揭發針對內幕
谷婭溦的炮轟文一出，立即引來大批網民留言支持，更有人爆料指這位「所謂大師」曾在YouTube頻道製作針對性封面，「類似嗰啲八婆雜誌嘅設計對白」，但因為太多留言鬧爆，最終「靜靜雞delete咗，換咗另外一個封面」。網民更表示已經截圖留證，「delete咗都有證有據」。有支持者直言：「人哋一樣教唱歌，但搵唔到食，要靠出片踩教一個唱歌又搵到食，又做到導師評審嘅，妒忌真可怕。」
谷婭溦回應揭露更多內幕
面對網民支持，谷婭溦進一步回應，透露更多令人震驚的內幕：「總有一些人喜歡在背後踩別人他才有存在感，我敬他是前輩，也不枉大家在抖音相識一場，還一起拍片，還要問我怎麼在抖音開演唱會，我都悉數告知，怎料會被無端亂咬攻擊。」原來兩人曾經合作拍片，谷婭溦更曾無私分享開演唱會心得，豈料好心被當作驢肝肺，反被對方「無端亂咬攻擊」，這種背叛行為確實令人憤怒。
張崇德火速現身四點反駁
雖然谷婭溦從未點名，但曾在《中年好聲音3》擔任導師的張崇德顯然感受到壓力，火速發文澄清。他列出四大要點反駁：「今天有人通知我，說某某評審出post說某人每條片都說她是在搏流量，有人覺得她說的某人是我。為免被誤會，我有必要出這個post。
1. 她說那個人自稱某某某大師，認識我和看我YouTube片的人都知道我從來沒有自稱為大師，也没有人稱我為大師，所以她説的人不會是我！
2. 她說她能給那個人帶來流量，她説如果不是她的話那個人就没有流量了。這也不可能是在說我，因為過去1年我已有很好的流量 (大家可以看看我去年的Top 5片的圖片，是和她沒有半點關係的。）
3. 她說那個人每一集盯住她，那個人也不會是我，因為每一集出現的人和事我都會提及，每位評審我都會提及。同意他們的看法我會說，不同意他們的看法我也會説。
4. 她説知道那個人搵食艱難，也不可能是在說我，我的工作排到年底了，會出全新大碟、也會去加拿大開演唱會、我自己的製作公司也confirm了很多大型project、教唱歌也教足7日….所以，大家不要對號入座，不要誤會她、也不要誤會我，多謝大家。」
網民質疑張崇德別有用心
張崇德的澄清文並未平息爭議，反而有網民直指他「玩針對」：「有參賽者都話覺得張生别有用心，係專登針對谷小姐。所以公道自在人心。證明其實好多人都睇得出。」更有人踢爆張崇德在自己頻道大量刪除負面留言，「九成畀佢delete晒，一言堂」，但網民表示會在其他KOL處留言，「佢delete一個，喺出面留返十個」，顯示這場風波遠未結束。