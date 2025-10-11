谷德昭狠批Netflix韓劇《暴君廚師》 怒插結局離譜 網民勁有共鳴：「TVB式爛尾」

曾在電影《食神》中飾演經典反派「唐牛」的導演谷德昭，近年不時分享對串流劇集的觀後感。他最近突然發長文，火力全開狠批Netflix新上架的韓劇《暴君的廚師》，直言被「忽悠」了整整12集，劇情荒謬得讓他看到一半就想棄劇，其離譜的結局更是讓他忍無可忍！