谷德昭狠批Netflix韓劇《暴君廚師》 怒插結局離譜 網民勁有共鳴：「TVB式爛尾」
谷德昭睇到一半想棄劇 狠批《暴君的廚師》劇情兒戲
谷德昭在文中毫不留情地指出，雖然《暴君的廚師》有著「後生富貴靚仔愛上姐姐」的經典穿越橋段，但劇情細節卻越看越兒戲，讓他難以忍受。他列舉多個槽點，例如皇帝出巡身邊只有寥寥數名隨從，刺客也只有幾個，場面極其簡陋。更誇張的是，劇中奸角明明「奸到出汁額頭有字」，但所有人卻視若無睹，而理應守衛森嚴的禁宮，竟能讓人隨意「大乸模斯樣行嚟行去冇人理」，讓他大嘆如果不是身邊人堅持要看完，自己早就放棄了。
谷德昭怒插結局超離譜 直言只要唔怕醜就係無敵
作為創作人，谷德昭本想看看編劇如何為故事收尾，沒想到結局的處理方式徹底點燃了他的怒火。他透露，劇中最大的謎團，即男主角如何再次出現，編劇給出的答案竟然是「秘密」，讓他氣得直呼「我頂……」。他形容這種處理手法是「只要唔怕醜就係無敵」，並回憶起一套昔日的粵語長片，片中胡楓飾演的角色能飛天遁地，被問及原因時竟笑著回答「啊……… 事在人為嘅啫」，兩者荒謬程度不相伯仲，讓他感嘆「事隔接近半世紀，竟然又被大大忽悠了一次」。
谷德昭變身串流平台劇評家 曾被指鱔稿味濃
事實上，谷德昭經常在社交媒體上發表劇評，尤其鍾情於Disney+的劇集，過去多次撰文推薦，其極度正面的評價更曾被網民笑稱「鱔稿味濃」。這次他罕有地對Netflix劇集作出如此嚴厲的批評，與過往的風格形成強烈對比，這次的「真心狠批」證明了他並非盲撐歌頌，對於不滿意的作品同樣會直接表達不滿。
網民留言一面倒認同 狂踩《暴君的廚師》TVB式爛尾
谷德昭的帖文一出，立即引來大批網民共鳴，紛紛留言表示認同。不少觀眾狠批劇集虎頭蛇尾，留言稱「好多韓劇都係虎頭蛇尾。直情爛尾」。有網民更尖銳地指出結局草草了事，充滿既視感：「個大結局簡直就係TVB嗰啲，永遠草草了事爭在未BBQ ！」亦有網民嘲笑劇中打鬥場面兒戲，「最好笑係一班廚房同揸刀嘅人打，冇一個會受傷😂⋯⋯食物一吞就醫好🤣」。同時，有人認為此劇有抄襲《食神》之嫌，「明嘅，無俾credit《食神》係佢地唔啱！」。