23歲日本最強body曬X光照「肺部健康」超邪惡線條狂吸3千萬瀏覽！

23歲日本寫真女神豐島心櫻近日因為一張健康檢查的X光照片意外爆紅，短短一天內吸引超過3,000萬人次瀏覽！她原本只是想向粉絲報告「肺很乾淨」的檢查結果，豈料網友目光完全沒有停留在肺部，反而被X光片中清楚呈現的身形線條吸引，相關截圖更在網上瘋傳！