23歲日本最強body曬X光照「肺部健康」超邪惡線條狂吸3千萬瀏覽！
23歲日本寫真女神豐島心櫻近日因為一張健康檢查的X光照片意外爆紅，短短一天內吸引超過3,000萬人次瀏覽！她原本只是想向粉絲報告「肺很乾淨」的檢查結果，豈料網友目光完全沒有停留在肺部，反而被X光片中清楚呈現的身形線條吸引，相關截圖更在網上瘋傳！
豐島心櫻曬X光照報告健康狀況
豐島心櫻23日在社群平台X分享了自己的胸部X光照片，本意是向粉絲展示肺部檢查結果良好。這位擁有167公分身高、H罩杯傲人身材的新生代寫真偶像，配文簡單表示肺部狀況健康。照片上傳後迅速在社群平台上瘋傳，至今已累積超過3,880萬次觀看。
網友錯重點狂讚最強body！
網友的注意力幾乎完全沒有集中在肺部健康上，反而被X光影像中呈現出的胸形輪廓深深吸引。留言區迅速被各種充滿暗示性的評論佔據，不少網友直言「非常漂亮的肺」、「這形狀真不錯」、「這是我第一次看到這麼驚人的X光片」、「仔細看了一下，形狀真漂亮」。更有網友坦白表示「我看到的不是肺」、「順便說一句，妳的身材真好」。
H cup寫真界新寵備受矚目
豐島心櫻2003年9月25日出生，年僅23歲的她憑藉167cm身高配搭H cup的傲人身材，加上童顏外貌，出道後立即成為日本寫真界的新寵。除了拍攝多本寫真集外，她也曾跨足戲劇圈，在動漫《戀上換裝娃娃》翻拍的真人版日劇中飾演女配角乾心壽，當時就因為出眾的身材和外貌獲得極高評價，為她在演藝圈打下良好基礎。
