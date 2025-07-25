屈臣氏集團旗下豐澤50周年 免費大派過億獎賞人人狂享
又到換電器嘅季節！全城震撼優惠等你撲
又到咗換電器嘅季節啦！豐澤今年迎來50周年，特別為全港市民帶來一連串震撼優惠同升級服務，等你買電器慳到盡！😍 無論你係想升級家中影音設備，定係搵部新款智能家電提升生活質素，豐澤今次嘅「過億獎賞 人人狂享」活動同3大升級服務，保證讓你滿載而歸！由即日起至9月14日，即刻去豐澤搶優惠，齊齊感受50周年嘅狂熱氣氛啦！ https://bit.ly/44K8vqJ
50年同行 不斷進步 打造O+O服務新標準
豐澤由1975年炮台山一間小店起步，50年來從未停步，發展成今日擁有近70間分店、遍佈全港嘅大型電器零售品牌。一直以顧客為先，豐澤唔單止提供優質嘅實體店服務，仲積極拓展線上平台，打造O+O（線上+線下）嘅極致購物體驗。無論係親臨門市感受有溫度嘅服務，定係喺網上輕鬆選購最新科技產品，豐澤都以最快速度回應市場需要，搜羅安全可靠嘅優質家電同超值優惠。
為咗慶祝50周年，豐澤今年仲全新推出品牌角色「聰豐B」，代表住用心聆聽顧客需要、貼心服務嘅核心價值。無論你係需要新款智能電視、洗衣機，定係小型家電如空氣清新機同電動牙刷，「聰豐B」同豐澤團隊都會幫你搵到最啱心水嘅產品，仲有連串驚喜優惠等緊你！ https://bit.ly/44K8vqJ
過億獎賞 人人狂享 免費領$500優惠券
今次豐澤50周年真係玩大咗！即日起至9月14日，易賞錢App會員可以無條件免費領取高達$500嘅優惠券包，涵蓋多款熱門產品類別，包括小型影音、家庭影音、大型家電、旅行用品、生活用品、健康美容同廚房電器等，全面照顧你嘅生活所需！呢個「過億獎賞 人人狂享」活動，係豐澤回饋顧客嘅最大誠意，想買新電器嘅你，點可以唔把握機會？快啲上易賞錢App搶優惠券，買到抵、用到爽！立即拎券https://bit.ly/44K8vqJ
*優惠券詳情請參閱豐澤網站，服務及優惠受條款及細則約束。
精選50款熱門家電 18大品牌創抵價低至18折
想換新電視、洗衣機定空氣清新機？豐澤今次精選50款熱門電器產品，由即日起至8月9日以超筍價發售！當中「8大超人氣產品」更加係破天荒靚價，等你用最抵嘅價錢入手高質家電。推薦幾款精選優惠，睇完保證心動！
- Samsung 50” Neo QLED 4K QN90D 智能電視連HW-C450 Soundbar
創抵價：$6,999（建議零售價：$9,980）
超高清畫質配上震撼音效，屋企即刻變身私人影院！
- Sony WH-1000XM4 無線降噪耳機（黑/藍）
創抵價：$1,680（建議零售價：$2,890）
頂級降噪技術，無論喺街定喺屋企都享有寧靜嘅音樂體驗。
- LG FV5S90W2 Vivace 9公斤人工智能前置式洗衣機
創抵價：$3,590（建議零售價：$5,990）
智能洗衣技術，慳水慳電，幫你輕鬆搞掂家務！
- Dyson Purifier Cool™ Gen1 二合一空氣清新機TP10（白色）
創抵價：$2,380（建議零售價：$3,480）
淨化空氣同時送涼風，健康同舒適一機搞掂！
- Toshiba MXITH23SCWH 23公升微波蒸焗爐
創抵價：$1,999（建議零售價：$3,380）
多功能蒸焗，煮出星級美食輕而易舉！
- Philips Sonicare 聲波電動牙刷 DiamondClean 9000 系列HX9911
創抵價：$959（建議零售價：$1,388）
專業級潔齒體驗，幫你同家人保持燦爛笑容！
- 豐澤牌 3/4 匹R32 窗口式冷氣機
創抵價：$1,990（淨機價，建議零售價：$3,490）
高效製冷，夏天清涼無憂！
- Hitachi HRTN5198M 纖巧變頻環保雙門雪櫃（炫酷鋼灰/黑）
創抵價：$1,990（建議零售價：$3,380）
慳電又實用，適合小家庭嘅完美選擇！
除咗以上超人氣產品，豐澤仲有超過800件產品由即日起至9月14日以創抵價低至18折發售！仲唔快啲去豐澤揀心頭好！另外，即日起至8月9日，豐澤聯同18大品牌推出「聰豐品牌日」，每兩日更新限時震撼優惠，各大牌輪流登場，優惠多到數唔晒！
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3大升級服務 貼心照顧你嘅需要
為咗讓顧客享受更方便、更貼心嘅購物體驗，豐澤今次50周年仲推出3大升級服務，等你買得開心、用得放心！購物體驗保證升級！
1. 即日買 即日送
唔使再等幾日先收到貨！只要喺下午5點前喺豐澤網站下單，最快即日可以免費喺門市自取心愛產品！仲有特快送貨服務，限時免運費^，最快2小時送到你屋企！夠快、夠抵，幫你即刻用上新電器！
^名額有限，先到先得。
2. 上晝送 下晝裝
以往買電器，送貨同安裝分開兩日，時間安排好麻煩？豐澤聽到你嘅心聲！全新「上晝送 下晝裝」服務，只要喺上午完成送貨，當日就可安排安裝，幫你一日內搞掂所有事宜！省時又方便，絕對係忙碌都市人嘅福音！
3. 15日包退包換
買電器最怕買錯或者有問題？豐澤將退換貨期限由10日延長至15日！如果喺收貨後15日內發現產品有品質問題，或者其他非品質問題，申報後可按情況安排更換或退款，全面保障你嘅權益！
i-Coin消費獎賞計劃 買住賺 賺住用
豐澤嘅i-Coin消費獎賞計劃已經踏入第7年，今年仲有全新升級！除咗可以用指定i-Coin數量兌換BRUNO廚房小家電、JOSEPH JOSEPH時尚廚具同DOUGHNUT潮流背包等高質好禮，仲新增多款知名品牌優惠券！只要60個i-Coin就可以換領高達$1,600嘅指定品牌優惠券，買得愈多，慳得愈多！即刻參加i-Coin計劃，買住賺，賺住用，抵到笑！
立即行動 齊齊狂享50周年優惠
豐澤50周年慶典火熱進行中！由即日起至9月14日，快啲上易賞錢App免費領取$500優惠券，搶購精選創抵價家電同18大品牌優惠！想即刻升級家中電器？即刻瀏覽豐澤推廣網站（https://bit.ly/44K8vqJ）或者親臨分店，體驗「即日買 即日送」、「上晝送 下晝裝」同「15日包退包換」嘅貼心服務！機會唔等人，趁住呢個50周年大慶，齊齊同豐澤「聰豐B」一齊狂享優惠，買到最抵、用到最爽！
豐澤50周年推廣網站（https://bit.ly/44K8vqJ）
*所有優惠及服務受條款及細則約束，詳情請瀏覽豐澤網站。
最後提提你，記得睇埋廣告片！* 今次有李拾壹重新演繹《數碼暴龍》主題曲嘅廣告歌，仲有豐澤全新吉祥物——*聰豐B* 強勢登場，快啲去睇啦！🎵✨
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