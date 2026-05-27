Court!｜貓咪比比法庭怒吼法官 獸醫揭人體氣味或涉糖尿病伏線
Court!劇情｜動物傳心師庭上解釋貓咪焦躁與氣味有關
身兼動物傳心師的醫生在庭上為比比的行為作出解釋，指出：「貓咪可能不喜歡法官身上的氣味，所以才會表現焦躁和抗拒。」有貓行為專家亦補充，現實中法庭當然不會允許貓咪出庭作證，而比比在劇中的冷漠與警惕反應，正是貓咪面對陌生氣味和環境時最自然的真實表現，完全屬於「本色演出」。專家強調貓咪的嗅覺受體數量遠高於人類，對周遭氣味的變化極度敏感。
糖尿病患者氣味或觸發貓貓情緒焦躁！
有獸醫學資料指出，當糖尿病患者血糖控制不佳時，身體會產生酮體，令呼吸和汗液帶有類似熟透水果或去光水的特殊氣味，而貓咪能輕易捕捉到這股味道並因此出現頻繁嗅聞、焦躁不安甚至發出怒吼等異常行為。加上暹羅貓本身性格敏感且領地意識強烈，對陌生環境和氣味的反應比一般家貓更為激烈。
網民熱議法官可能有糖尿病貓咪才會怒吼
劇集播出後大批網民湧入討論區留言，不少人翻出醫學資料後恍然大悟，紛紛留言：「原來貓咪對糖尿病患者身上嘅酮味特別敏感！」、「梁官該唔會真係有糖尿？編劇係咪埋咗伏線？」更有網民笑言：「比比唔係唔合作，係佢用自己方式話畀大家知法官身體有問題。」亦有觀眾指出貓咪在低血糖情況下能偵測到人體釋放的異戊二烯等揮發性有機化合物，認為編劇可能刻意安排這段劇情為後續故事鋪路。
比比法庭上高傲冷淡拒絕解鎖手機
《Court!》第7集《不合理的真話》中，陳永泉飾演的鬼馬法官梁官聽到被告阿藍的「貓咪解鎖手機」辯詞後，非但沒有即時駁回，反而充滿好奇心地建議傳召比比到庭親自示範，令在場所有人目瞪口呆。比比最終真的被帶進法庭，面對嚴肅陌生的環境，牠全程表現得極其高傲冷淡，完全無視法官和手機的存在，甚至在法官嘗試靠近時發出怒吼，成功將梁官嚇退，解鎖手機一事自然以失敗告終。
暹羅貓比比2024年8月出生擁藍寶石色眼睛
比比的專屬Instagram帳號pepe_siam.cat在劇集播出後隨即曝光，資料顯示牠是一隻2024年8月出生的暹羅貓妹子，擁有標誌性的藍寶石色眼睛和面部重點色毛髮。