Court!｜貓咪比比法庭怒吼法官 獸醫揭人體氣味或涉糖尿病伏線

ViuTV劇集《Court!》第7集出現令觀眾捧腹又引發熱議的一幕——被告阿藍為證清白，竟聲稱家中暹羅貓「比比」能解鎖手機撥打電話，法官梁官更下令傳召比比親自上庭示範。然而比比不但未能完成任務，更對法官怒吼抗拒，動物傳心師當庭指出貓咪可能不喜歡法官身上的氣味，而網民隨即翻出資料發現，貓隻對人體氣味的異常反應竟可能與糖尿病指數有關。