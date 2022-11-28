貝依霖涉IG推廣非法賭博網 昨寓所被捕 現保釋候查
貝依霖昨日在寓所被拘捕 現正保釋候查
警方今（28日）指，有不法份子利用網絡紅人（KOL）的號召力，以金錢利誘他們在IG等社交媒體宣傳非法賭博網。警方日前透過情報分析及深入調查，鎖定7名KOL身份，並在本月21至27日在旺角、荃灣、將軍澳、灣仔及元朗區拘捕7名年齡介乎20至30歲的本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」。據了解，最近捲入「包養風波」的貝依霖是7名被捕KOL其中一人，她昨日（27日）在八鄉寓所被警方拘捕，現正保釋候查，須於12月中旬向警方報到。警方指KOL被不法份子利用其號召力，用金錢利誘在公開的社交媒體帳戶推廣非法賭博網站，吸引他人投注。一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰，為罰款500萬元及監禁7年。
貝依霖回應「被包養」係一種本事 愛在酒店房穿褻衣打卡 又關袁詠儀事？
早前先有林芊妤(Coffee)遭「富貴KOL」Sean Lam爆料婚後出席富豪飯局，再有現年28歲的貝依霖（Chantale）同樣被Sean Lam指：「有老細包佢，再貼錢包小鮮肉。」當時人貝依霖迅速反擊，聲言如果屬實係一種本事，仲話自己恨咗好耐都冇人包！她的回應引起網民熱討，大家都覺得她撈味濃，擺明鋪定路畀自己。
貝依霖自身難保
貝依霖曾於杜汶澤的網台「喱騷」做節目主持而為人熟悉，日前她曾於IG限時動態聲援近日引起全城討論的捉姦片女主角Alva，貝依霖承認Alva是她的朋友，更轉發對方的回應文，鬧爆男方得不到就要摧毀，抱打不平之後貝依霖竟成為下一個遭爆料的目標。
貝依霖自言未有本事
近日她被「富貴KOL」Sean Lam爆料指在有老細包之餘，仲會貼錢包小鮮肉，為此貝依霖在她的IG限時動態急出聲明兩度反擊，首先指該謠言冇新意：「其實都傳咗咁多年，包我嘅人你喺邊度啊？hello 出嚟打個招呼好嗎，我搵你搵得好辛苦。唔知點解突然就好似同我好熟，講我好多嘢似層層咁。」 貝依霖更強調：「如果真係有嘅話，我真係唔介意畀人講，因為畀人包同埋包小鮮肉都係一種本事。你哋都唔知我渴望咗幾多年，辛苦命要靠自己，好可惜不得不承認我暫時未有呢個本事。」
貝依霖性感無極限
於2012年以新人出道的貝依霖，同年已參與電影《天生愛情狂》演出，到2018年加入杜汶澤網台主持多個節目如《今晚poke嘢夜唔夜》，每次都性感上陣加出位言論火速走紅。此外，身材惹火的貝依霖極愛跳鋼管舞，經常在社交網分享高難度動作短片，除了曾推出限量NFT極性感寫真，更不時在酒店穿褻衣影相益街坊。2019年貝依霖受邀成為ViuTV 節目《晚吹 – 女學生．吹水班》第9集嘉賓，同年參演吳浩康《天下烏鴉》MV演出。
網民Recap袁詠儀金句「拍拖唔算包」
近年貝依霖幕前演出明顯減產，但個人社交網卻更新頻密，食好西歎靚酒出入酒店打卡，當中大部份是性感裝束加超誘人動作，因此被封最人氣高企的性感女神。其實網民一直都非常留意貝依霖的動向，今次見她反擊被包養，即留言熱討，有網民指她戴定頭盔：「鋪路比自己，就算比人爆都兜到！」、「如果XX清咪唔算包囉」、「曲線話自己有本事」、「咁X緊張即係一定有」、「成日去食去玩，除非屋企有米，如果唔係就叔叔有米」，就連袁詠儀早年受訪時曾講的「拍拖唔算包」都被重提。
貝依霖公開大量酒店房褻衣圖
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情