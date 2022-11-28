貝依霖涉IG推廣非法賭博網　昨寓所被捕　現保釋候查

貝依霖近日被富貴KOL「Sean Lam」直指「被包養」，即澄清傳言笑稱：「（被包）都係一種本事」。不過貝依霖昨日因涉嫌推廣非法賭博網被捕，警方日前（21至27日）在全港多區拘捕7名KOL，涉嫌「推廣或便利收受賭注」，據了解，貝依霖是7名被捕KOL其中一人。