《非份之罪》貝安琪演外籍妻藏驚天秘密 出道經歷大起底

TVB最新劇集《非份之罪》今日首播，首個單元《無臉女屍》由吳啟華領銜主演，而飾演其外籍妻子白美雅一角的混血女星貝安琪同樣備受關注。這位精通四國語言的模特兒出身演員，今次在劇中與吳啟華上演一段充滿秘密與危機的夫妻關係，角色戲份吃重程度令人意想不到。