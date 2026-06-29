《非份之罪》貝安琪演外籍妻藏驚天秘密 出道經歷大起底
貝安琪飾演白美雅與吳啟華組成秘密家庭
《非份之罪》首個單元《無臉女屍》講述婦產科醫生康力（吳啟華飾演）與外籍妻子白美雅（貝安琪飾演）表面恩愛非常，育有大女兒康嘉嵐（戴祖儀飾演）及小女兒康嘉儀（游嘉欣飾演），一家四口看似幸福美滿。
無面女屍案真兇呼之欲出！
然而這個家庭背後藏着一個驚天秘密——三位女士均無香港身份證，康力為保護家人訂立嚴厲家規。首集中，嘉嵐違反家規帶妹妹去酒吧遇上警察查毒品，兩姊妹雖成功逃走，但嘉嵐其後被軟禁、偷走現金離家出走，最終嘉儀在新聞中看到一則無面女屍案，擔心死者正是姊姊。貝安琪飾演的白美雅在劇中不僅是康力的妻子，更是整個家庭秘密的核心人物，後續劇情中她更會以身擋刀保護女兒，角色層次相當豐富。
貝安琪回應角色挑戰展現音樂才華
貝安琪在《非份之罪》中除了展現演技外，更有機會展現其音樂才華。作為一位精通英語、粵語、普通話及法語的多才藝人，她在劇中需要演繹一位外籍母親面對家庭危機時的複雜情感，既要保護女兒又要維繫與丈夫之間的信任。劇集由監製王心慰操刀、編審翁善瑩執筆，《無臉女屍》單元共5集，由6月29日播至7月3日，同單元演員還包括朱敏瀚飾演記者韋家俊、曾展望飾演壞男人王思勤，以及徐文浩飾演法律系學生陳立占。
貝安琪出道經過從模特兒轉戰影視圈
貝安琪是香港知名的混血模特兒與影視演員，憑藉出眾外貌與高挑身型活躍於時尚界多年，其後成功轉戰影視圈。她曾參演多部TVB劇集，其中在《巨輪》中飾演上市公司千金花比奧（Fabio），性感自信的形象深入民心；及後在《使徒行者》中亦有亮眼演出，以本色且突出的美貌獲得觀眾關注。今次參演《非份之罪》是她近年最重要的無綫劇集作品，與吳啟華搭檔演出夫妻，戲份橫跨整個《無臉女屍》單元5集，是她入行以來角色最具深度的一次演出。
網民熱議貝安琪混血外貌與角色極度匹配
《非份之罪》首播後，不少網民對貝安琪的選角表示驚喜，有觀眾留言指「貝安琪演外籍太太完全冇違和感，終於搵到適合佢嘅角色」，亦有人大讚「佢同吳啟華企埋一齊好有CP感，個女都似混血」。部分資深劇迷則回憶起她在《巨輪》中的經典演出，表示「當年Fabio已經好搶鏡，今次終於有多啲發揮空間」。隨着劇情推進，白美雅在後續集數中將有更多情感爆發場面，觀眾紛紛表示期待她的表現。