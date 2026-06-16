TVB主播賀子欣面現疑似傷痕照播新聞 網民質疑「被bully」 起底曾選校花港姐

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無綫新聞台主播賀子欣近日再度成為網民熱議焦點！有網民在社交平台貼出她報導新聞時的截圖，面部出現明顯傷痕，引起大量猜測，有人懷疑她遭遇欺凌甚至家暴，亦有人認為只是化妝出事。事實上這位曾選過校花及港姐的主播，今年5月已因妝容問題引發過一輪爭議，今次「面花」事件令討論再度升溫。

賀子欣面部傷痕直播出街無人阻止

網上流傳的截圖可見，賀子欣在直播報導新聞時面部出現數道紅色痕跡，眼周亦明顯泛紅，整體妝容被形容為「好似俾人打完」。有網民指出「過咗十幾分鐘先抹咗滴血好似求其補返粉算」，質疑電視台為何在直播前無人發現並協助處理。更有網民留言「似貓爪痕」、「佢好慘，係咪俾人bully？」、「係咪畀人摑咗巴」，各種揣測甚囂塵上，亦有人認為可能只是暗瘡爆膿或被貓抓傷。

網民曾討論其妝容似「萬聖節」

而這位女主播亦不是第一次引起熱議，在今年5月有網民貼出其妝容，並在社交平台發文質疑「佢係唔係得罪化妝師」，亦有網民指出「大台竟然無人發現幫佢即刻執返個樣先出鏡」。據了解，非黃金時段的新聞主播一般需要自行化妝，但有網民反駁「就算自己化，台前幕後見到佢個樣咁樣出鏡可以架咩」，認為電視台作為面向全港觀眾的媒體，理應有基本的儀容把關機制。

網民炮轟妝容似萬聖節化妝技術屢次出事

網民對賀子欣的妝容評價幾乎一面倒負評，留言包括「好似農曆7月或者Halloween咁快到」、「成個妝都好嚇人」、「化妝化到成隻鬼咁」等。有網民更翻出她過往多次妝容「出事」的紀錄，指「上次有個化妝柒到carry唔到又係佢」、「佢呢排個妝成日出事」。亦有網民關注她的播報表現，留言「講嘢個嘴好怪」、「把聲好似砂紙係耳邊磨咁」，甚至有人直言「佢簡直係最難頂既新聞主播」。

賀子欣曾選校花港姐歌藝堪比郭柏妍

賀子欣於2024年5月14日首次在無綫新聞台亮相，初次表現獲讚自然淡定。其後被網民起底，發現她2018年曾參加《YES！》校花校草選舉，當時樣子清純，更親自填詞翻唱王梓軒的《你最好》並自拍MV參賽，不過歌聲被指低音勉強、副歌走音，歌藝被網民形容為堪比「魔音」郭柏妍。2022年她更以21歲學生身份參選《2022香港小姐競選》，自我介紹英文名叫「Bobo」，惜首輪即遭淘汰，未能晉身複選，同屆20強佳麗何思懿其後亦加入無綫新聞部成為她的同事。

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面部傷痕直播出街無人阻止（圖片來源：threads）
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眼周亦明顯泛紅（圖片來源：threads）
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網民曾討論其妝容似「萬聖節」（圖片來源：threads）
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資料或影片來源：原文刊於新假期

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