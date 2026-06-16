TVB主播賀子欣面現疑似傷痕照播新聞 網民質疑「被bully」 起底曾選校花港姐

無綫新聞台主播賀子欣近日再度成為網民熱議焦點！有網民在社交平台貼出她報導新聞時的截圖，面部出現明顯傷痕，引起大量猜測，有人懷疑她遭遇欺凌甚至家暴，亦有人認為只是化妝出事。事實上這位曾選過校花及港姐的主播，今年5月已因妝容問題引發過一輪爭議，今次「面花」事件令討論再度升溫。