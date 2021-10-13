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賭命夫妻｜26歲人妻Luna原來是索模 曾演出科幻劇《異數者》

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撰文：東方新地

近日在ViuTV開播的真人騷節目《賭命夫妻》搵來五對夫妻參加挑戰，要在一連串考驗中完成任務，爭奪獎金，節目中有五位靚人妻Maegi、Teris、Ruby、Luna、Rebekah，其中率先被扮演PTBF的陳安立（Brian）攻陷、搞到老公姓乜都唔記得的索人妻Luna，就最受網民關注！

文：東方新地｜圖：Luna IG及FB、Ruby IG

《賭命夫妻》Luna 同匡仔結婚1年

現年26歲的Luna（李月兒）同29歲的匡仔（伍俊匡）相戀至今已有7年，兩人為了移民台灣而結婚約1年，經常在社交網放閃，在節目中形容自己為「Slash」（斜棟）的Luna，原來本身亦係模特兒兼演員，同時仲係一名瑜伽導師，以及日文達到N2程度。

Luna同匡仔今年面臨7年之癢，她表示今次參加節目全為貪玩。（圖片來源：Luna IG）
Luna同匡仔今年面臨7年之癢，她表示今次參加節目全為貪玩。（圖片來源：Luna IG）
Luna表示拍攝《賭命夫妻》三個月，成為她和匡仔非常高興的回憶。（圖片來源：Luna IG）
Luna表示拍攝《賭命夫妻》三個月，成為她和匡仔非常高興的回憶。（圖片來源：Luna IG）
因為Luna同匡仔這一對都係靚仔靚女，好多網友都以為他們是「做媒」夫妻」。（圖片來源：Luna IG）
因為Luna同匡仔這一對都係靚仔靚女，好多網友都以為他們是「做媒」夫妻。（圖片來源：Luna IG）
Luna透露她目前正在考日文N1試，她表示日本是她的最愛之一。（圖片來源：Luna IG）
Luna透露她目前正在考日文N1試，她表示日本是她的最愛之一。（圖片來源：Luna IG）
Luna笑言學日文是為了去旅行不用「雞同鴨講」。（圖片來源：Luna IG）
Luna笑言學日文是為了去旅行不用「雞同鴨講」。（圖片來源：Luna IG）

考獲瑜伽導師證書

Luna畢業於理大的酒店管理學，由於熱愛瑜伽，考讀了200小時的「認證瑜伽老師」證書，並同時拿到「瑜伽輪」及「空中瑜伽」證書。

Luna擁有瑜伽導師證書。（圖片來源：Luna IG）
Luna擁有瑜伽導師證書。（圖片來源：Luna IG）
經常在社交網晒出自己練習瑜伽的照片。（圖片來源：Luna IG）
經常在社交網晒出自己練習瑜伽的照片。（圖片來源：Luna IG）
此外Luna亦經常大玩戶外運動。（圖片來源：Luna FB）
此外Luna亦經常大玩戶外運動。（圖片來源：Luna FB）
疫情前經常去旅行。（圖片來源：Luna IG）
疫情前經常去旅行。（圖片來源：Luna IG）
作為模特兒，Luna身高有5尺6寸，三圍為33、26、35。（圖片來源：Luna IG）
作為模特兒，Luna身高有5尺6寸，三圍為33、26、35。（圖片來源：Luna IG）
身形Keep得勁Fit！（圖片來源：Luna IFB）
身形Keep得勁Fit！（圖片來源：Luna IFB）

曾演科幻網劇

Luna曾演出過港產科幻網劇《異數者》，飾演角色「阿曉」，這部劇集由Luna和徐澤銘（Marcus）、馮浩宸等一班演員生力軍，夥拍邵仲衡及「鬼王」潘紹聰主演，已於今年5月在「黃Viu煲劇平台」上架。

《異數者》講述未來世界，人類被機器操控的故事。（圖片來源：Luna IG）
《異數者》講述未來世界，人類被機器操控的故事。（圖片來源：Luna IG）
Luna在劇中飾演角色「阿曉」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Luna在劇中飾演角色「阿曉」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
（圖片來源：Luna FB）
Luna在節目中被匡仔踢爆不愛沖涼。（圖片來源：Luna FB）
（圖片來源：Luna IG）
令網友都覺得好意外！（圖片來源：Luna IG）
一眾人妻外表條件都唔差。（圖片來源：人妻Ruby IG）
5位人妻左起：Maegi、Teris、Ruby、Luna、Rebekah。（圖片來源：人妻Ruby IG）

即睇《賭命夫妻》人妻Luna被小立子攻陷 連老公姓乜都唔記得？

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