賭城風雲2｜王晶爆曾嫌喜劇片誇張拒拍 直言：「戲都不會演」盼再合作！
導演王晶近日在個人頻道大爆《賭城風雲2》老拍檔周潤發的陳年秘聞，原來影帝發哥當年拍攝經典喜劇《精裝追女仔》時曾極度不適應，更一度向王晶抱怨：「這種片每年拍一部，戲都不會演了。」王晶憶述當時場面，並深入剖析發哥與別不同的巨星特質，究竟兩人當年是如何磨合，才成就出這段影壇佳話？
賭城風雲2｜ 王晶憶述《精裝追女仔》片場 周潤發感極度不適應
王晶在其YouTube頻道節目《王晶笑看江湖》中，重提與周潤發合作的往事，大爆對方拍攝《精裝追女仔》時的幕後點滴。他憶述，當時已是影帝級人馬的周潤發，面對陳百祥和曾志偉那種極度誇張的喜劇演繹方式，感到相當不習慣，甚至認為這種表演風格會影響自己的演技。王晶引述發哥當時向他吐苦水，直接表示：「這種片每年拍一部，戲都不會演了。」面對巨星的疑慮，王晶當時靈機一觸，建議他嘗試用演話劇的方式去處理角色，最終成功說服他投入演出，亦意外地成就了一部至今仍為人津津樂道的經典港產喜劇。
王晶嘆周潤發不適合荷里活 盼退休前第八度合作
回顧兩人多年的合作關係，王晶與周潤發至今已聯手打造過七部電影，當中包括膾炙人口的《精裝追女仔》、《賭神》系列及近年的《賭城風雲》等，幾乎部部都是票房保證。不過，王晶亦坦言，他認為周潤發的事業在前往荷里活發展那幾年「有點停下來了」，更直接表達個人看法：「我覺得他是不適合荷里活，他還是比較適合香港、內地的。」儘管如此，王晶對這位識於微時的老拍檔依然充滿期盼，在節目尾聲真情流露，表示非常希望在自己正式退休之前，能與周潤發迎來第八次合作，為彼此的合作生涯再添一部經典之作。
王晶激讚周潤發天生巨星 點評吳鎮宇屬演技派
在節目中，王晶深入分析他心目中「明星」與「演員」的根本分別，並毫不吝嗇地盛讚周潤發是他認識當中最懂得當明星的人。他形容發哥彷彿頭頂有光環，總能「提供所有明星必須的東西給觀眾」。為了讓觀眾更易理解，王晶更以另一位好戲之人吳鎮宇作比較，直言：「舉例說去年大家喜歡的吳鎮宇，他都很出彩，可是他從來不是一個明星，他是一個演技派，跟周潤發、劉德華、古天樂是兩種演法。」王晶強調，周潤發絕對有演技，但他作為明星所散發的光芒與達到的水平，是「更高更高」的層次，可謂是天生的佼佼者。
圖片來源：電影劇照資料或影片來源：原文刊於新假期