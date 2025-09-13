賭城風雲2｜王晶爆曾嫌喜劇片誇張拒拍 直言：「戲都不會演」盼再合作！

導演王晶近日在個人頻道大爆《賭城風雲2》老拍檔周潤發的陳年秘聞，原來影帝發哥當年拍攝經典喜劇《精裝追女仔》時曾極度不適應，更一度向王晶抱怨：「這種片每年拍一部，戲都不會演了。」王晶憶述當時場面，並深入剖析發哥與別不同的巨星特質，究竟兩人當年是如何磨合，才成就出這段影壇佳話？